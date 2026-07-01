Chồng cũ Lệ Quyên gây xôn xao

Mặc dù bị mạng xã hội réo tên liên tục mấy ngày gần đây nhưng chồng cũ Lệ Quyên không lên tiếng.

Ngay sau họp báo ra mắt dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng, màn tái xuất của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Bên cạnh sự kỳ vọng dành cho "ngọc nữ" màn ảnh, tạo hình của cô khi sánh đôi cùng Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Gương mặt doanh nhân Đức Huy được cho là giống vua Bảo Đại.

Trên Facebook và TikTok, không ít khán giả cho rằng cặp đôi chính tạo cảm giác "lệch pha" về tuổi tác. Theo một số bình luận, Ma Ran Đô có vẻ ngoài khá trẻ so với Tăng Thanh Hà, khiến hình ảnh vị vua cuối cùng của triều Nguyễn chưa toát lên sự chững chạc, uy nghiêm như kỳ vọng. Một bộ phận người xem cũng nhận xét điều này phần nào ảnh hưởng đến cảm giác ăn ý giữa hai nhân vật trung tâm.

Từ những tranh luận về lựa chọn diễn viên, cư dân mạng bắt đầu chia sẻ nhiều gương mặt được cho là phù hợp hơn với vai vua Bảo Đại. Đáng chú ý, doanh nhân Đức Huy – chồng cũ của ca sĩ Lệ Quyên – bất ngờ được nhắc "réo tên" trên nhiều hội nhóm giải trí.

Nhiều bài đăng ghép ảnh so sánh ngoại hình giữa doanh nhân Đức Huy và vua Bảo Đại thu hút lượng tương tác lớn. Không ít cư dân mạng nhận xét cả hai có nhiều nét tương đồng như vầng trán cao, gương mặt vuông, vóc dáng đầy đặn cùng phong thái lịch lãm khi để kiểu tóc chải ngược. Chính những điểm giống nhau này khiến nhiều người đùa rằng doanh nhân Đức Huy có ngoại hình khá gần với hình ảnh vua Bảo Đại trong các bức ảnh tư liệu.

Từ đó, chủ đề này nhanh chóng trở thành một trào lưu bàn luận hài hước trên mạng xã hội. Nhiều bình luận dí dỏm xuất hiện như: "Mời anh Đức Huy đóng là khỏi tốn tiền hóa trang", "Nếu giữ Tăng Thanh Hà thì thay Ma Ran Đô bằng chồng cũ Lệ Quyên", hay "Chồng cũ Lệ Quyên nhìn quá giống vua Bảo Đại".

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến thích thú, nhiều khán giả cũng cho rằng việc lựa chọn diễn viên không thể chỉ dựa vào ngoại hình. Theo quan điểm này, khả năng diễn xuất, kinh nghiệm và mức độ phù hợp với nhân vật mới là những yếu tố quan trọng quyết định thành công của một vai diễn.

Doanh nhân Đức Huy dù được nhận xét có nhiều nét ngoại hình giống vua Bảo Đại nhưng không hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, vì vậy những so sánh trên chủ yếu mang tính chất vui vẻ của cộng đồng mạng. Trước sự bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, chồng cũ Lệ Quyên không đề cập tới vấn đề này.

Doanh nhân Đức Huy sinh năm 1975, là một đại gia có tiếng trong giới kinh doanh và giải trí Việt Nam. Ông là cháu ruột của nhạc sĩ Lê Quang và là chủ sở hữu phòng trà Không Tên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tên tuổi của ông được công chúng biết đến rộng rãi qua cuộc hôn nhân kéo dài một thập kỷ với ca sĩ Lệ Quyên. Sau khi thuận tình ly hôn vào năm 2020, nam doanh nhân vẫn duy trì cuộc sống giàu sang và cùng vợ cũ chăm sóc cậu con trai chung Kỳ Anh.