Chồng có con riêng với giúp việc, vợ yêu cầu xét nghiệm ADN, làm 1 điều khiến chồng bật khóc nức nở

Vợ chồng bà Hà (*) đều đã ngoài 50 tuổi, các con trưởng thành và đang đi du học. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung và buồng trứng vì ung thư, bà Hà sống cùng thuốc men và bệnh viện. Từ đó, chuyện vợ chồng của ông bà gần như chấm dứt. Ông Nhân (*), chồng bà Hà, vẫn thường động viên và gạt đi mọi âu lo của vợ, khẳng định chỉ có bà là duy nhất.

Thương vợ bệnh tật nhưng vì bận việc công ty nên ông Nhân đã thuê một nữ tạp vụ tên Tú (*) đến giúp lo cơm nước và trò chuyện cùng bà Hà. Thỏa thuận ban đầu là làm theo giờ, từ 16h đến 22h. Thế nhưng sai lầm đã phát sinh vào một đêm mưa lớn, khi bà Hà nằm viện, ông Nhân về muộn, còn chị Tú vì mưa nên cũng không thể về nhà và đã ngủ lại. Chính lúc này ông Nhân đã không kìm lòng được và phát sinh quan hệ với chị Tú.

Ngay hôm sau, chị Tú xin nghỉ việc và rời khỏi gia đình họ. Vài tháng sau, chị Tú báo đã mang thai được 4 tháng. Ông Nhân hối hận khôn nguôi. Ông thú nhận sự thật với vợ và chuẩn bị tâm thế cuộc hôn nhân này sẽ đổ vỡ.

Xét nghiệm ADN. (Ảnh minh họa)

Kết quả xét nghiệm ADN và phản ứng bất ngờ của người vợ

Điều ông Nhân không ngờ là phản ứng của bà Hà khi biết sự thật. Người phụ nữ ấy chỉ bình tĩnh nói: “Để chắc chắn, anh nên xét nghiệm ADN. Dù thế nào, cũng không nên trách móc khi chưa có bằng chứng rõ ràng”.

Ngày đứa bé cất tiếng khóc chào đời, vợ chồng bà Hà vội vã mang cuống rốn tới Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội. Kết quả khẳng định đứa trẻ là con ruột của ông Nhân.

Đưa kết quả xét nghiệm ADN cho vợ, ông run rẩy và chờ đợi cơn giận dữ từ vợ. Nhưng bà Hà lại mỉm cười, nói: “Thế là may, ít ra anh không bị lừa. Đã là con ruột thì cũng là máu mủ trong nhà, mình phải có trách nhiệm”.

Không chỉ tha thứ, bà Hà còn đưa ra một quyết định khiến chồng bật khóc nức nở. Bà đề nghị đưa mẹ con chị Tú lên Hà Nội để tiện chăm sóc.

Bà tâm sự: “Tôi bệnh tật, chẳng biết sống thêm được bao lâu. Nếu có người bầu bạn với anh ấy cũng tốt, anh sẽ bớt cô đơn. Còn đứa trẻ, dẫu sao cũng là con trong gia đình.”

Trước tấm lòng vị tha ấy, ông Nhân chỉ biết ôm mặt khóc. Ông thấy mình vừa có lỗi, vừa thương vợ gấp bội. Với bà Hà, tình yêu thương và trách nhiệm gia đình mới là điều giữ được mái ấm, chứ không phải những lời trách hờn.

Câu chuyện gia đình bà Hà là minh chứng cho thấy giữa những biến cố tưởng như không thể vượt qua, chúng ta vẫn có những lựa chọn đầy nhân văn. Một người vợ mang bệnh, thay vì oán trách, đã chọn cách mở lòng để giữ lại tình thân. Một người chồng sau lầm lỗi, học được bài học đắt giá về sự trân trọng. Một đứa trẻ sinh ra được người thân thừa nhận và yêu thương.

Theo chuyên gia, câu chuyện của vợ chồng bà Hà là trường hợp “độc nhất vô nhị”. Câu chuyện ấy cũng nhắc nhở mọi người rằng: Đôi khi, sự bao dung mới chính là sợi dây bền chặt nhất để gắn kết một gia đình.

Xét nghiệm ADN cuống rốn cho độ chính xác cao

Câu chuyện trên cũng cho thấy vai trò quan trọng của xét nghiệm ADN trong việc xác minh huyết thống. Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội, việc dùng cuống rốn của trẻ sơ sinh để xét nghiệm ADN là một trong những phương pháp an toàn và đơn giản nhất.

Cuống rốn thường rụng sau khoảng 2 tuần kể từ khi trẻ chào đời. Chỉ cần bảo quản nơi khô thoáng, không bỏ trong túi nilon, mẫu có thể dùng trong nhiều năm. Kết quả phân tích ADN từ cuống rốn đạt độ chính xác tuyệt đối trong trường hợp loại trừ huyết thống, và chính xác tới 99,99999998% với trường hợp xác nhận quan hệ cha – con.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi