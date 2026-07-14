Chồng bị băng đảng mafia bắt cóc, vợ bắt cóc ngược lại mẹ ông trùm để đổi người

Người phụ nữ đã dẫn dắt nhóm người dân trong vùng và tuyên bố “Khi nào ông giao trả chồng tôi cho tôi, thì đó là lúc tôi sẽ giao trả mẹ ông”.

Năm 2016, một vụ việc “trao đổi con tin” đã trở thành trường hợp vô tiền khoáng hậu, gây xôn xao ở Mexico. Yadira Guillermo García, vợ của một kỹ sư bị bắt cóc tại bang Guerrero của Mexico, đã đề nghị trao đổi chồng mình với mẹ của thủ lĩnh băng đảng El Tequilero vừa bị bắt giữ.

Băng đảng El Tequilero bị cáo buộc đã bắt cóc Isauro de Paz Duque vào tháng 12/2016. Ngay sau đó, cư dân địa phương tại các đô thị San Miguel Totolapan và Ajuchitlán del Progreso thuộc Guerrero đã cầm vũ khí và bắt giữ ít nhất 20 người để đáp trả.

Một trong những người bị bắt giữ là mẹ của Raybel Jacobo de Almonte - thủ lĩnh của băng đảng El Tequilero.

Bà Yadira Guillermo García không hề hoảng sợ mà lên kế hoạch bài bản để giải cứu chồng

"Chúng tôi đang giữ mẹ của ông đây - mẹ của người được gọi là 'El Tequilero'. Tôi đề nghị một cuộc trao đổi để đổi lấy mạng sống của chồng tôi, tôi sẽ giao trả mẹ ông. Khi nào ông giao trả chồng tôi cho tôi, thì đó là lúc tôi sẽ giao trả mẹ ông," Guillermo García nói trong một đoạn video, đồng thời nói thêm rằng người dân đã "mệt mỏi vì những người vô tội bị bắt đi."

Tại một số thị trấn ở Mexico, các nhóm tự vệ đã được thành lập trong vài năm qua khi cư dân địa phương dần cảm thấy mệt mỏi vì tội phạm, chủ yếu liên quan đến buôn bán ma túy và tham nhũng bởi các quan chức an ninh Mexico.

Các quan chức bang Guerrero đã triển khai hơn 200 sĩ quan cảnh sát tiểu bang và liên bang để xác định vị trí những người mất tích tại San Miguel Totolapan và cố gắng giảm bớt căng thẳng tình hình thông qua đối thoại.

"Có một chiến dịch đang diễn ra trong Bộ Quốc phòng, giữa cảnh sát tiểu bang và lực lượng liên bang đã được hợp nhất và ý tưởng là giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt - giải thoát cho mọi người," Héctor Astudillo Flores, thống đốc bang Guerrero, cho biết sau khi vụ việc “đổi con tin” diễn ra.

Đoạn video về yêu cầu của Guillermo García đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó cô nói rằng cô muốn chồng mình được trở về "an toàn và khỏe mạnh."

Cuối cùng, gã trùm băng đảng khét tiếng cũng buộc phải chấp nhận thỏa hiệp. Cuộc trao đổi diễn ra thuận lợi, người chồng được trả tự do và trở về đoàn tụ với gia đình, trong khi bà mẹ cũng được bàn giao lại dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Nguồn: BBC