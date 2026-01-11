Chợ Việt đang bán đầy loại rau người Trung Quốc ví là "rau Hoàng đế": Nấu kiểu này cả nhà cùng mê

Tại các chợ truyền thống hoặc siêu thị thực phẩm khu vực miền Bắc nước ta, khi thời tiết bắt đầu se lạnh, thật không khó để bắt gặp và tìm mua rau cải cúc. Cải cúc hay còn được gọi là tần ô có vị đắng nhẹ và mùi hơi hăng. Đó là những đặc điểm khiến cải cúc bị “mất điểm” và không được nhiều người lựa chọn vào thực đơn hàng ngày. Tuy nhiên, việc bỏ qua cải cúc đồng nghĩa với việc bạn bỏ qua một nguồn dinh dưỡng dồi dào và một vị thuốc quý báu từ thiên nhiên.

Rau cải cúc - “Rau Hoàng đế”

Rau cải cúc (Ảnh minh họa).

Tại Trung Quốc, rau cải cúc trước đây là món ăn dành riêng cho các bậc đế vương. Loại rau này thường được dùng trong các bữa yến tiệc cung đình, có tác dụng dưỡng sinh. Chính vì thế, nó còn được gọi với cái tên “rau Hoàng đế”.

Theo tài liệu y học cổ truyền, rau cải cúc chứa tinh dầu có mùi thơm đặc trưng, cùng nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể, báo Sức khỏe và Đời sống thông tin.

Trong 100g cải cúc có khoảng 5,57% hydrat carbon; 1,85% protein; 0,43% chất béo; và rất nhiều vitamin nhóm B; một lượng vừa phải vitamin C; một ít vitamin A. Cải cúc cũng rất giàu kali, canxi và các loại axit amin. Nhờ thành phần này, cải cúc giúp bổ sung năng lượng nhẹ nhàng, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng và phù hợp với người mới ốm dậy hoặc ăn uống kém.

Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.TS Đỗ Tất Lợi, ngoài vai trò là rau ăn, cải cúc còn được dùng làm thuốc với nhiều công dụng như: hỗ trợ giảm ho, giải cảm, cải thiện tiêu chảy, giảm đau đầu kinh niên, hỗ trợ hạ huyết áp, giảm hoa mắt và chăm sóc sức khỏe mắt.

Nấu một món lạ miệng từ rau cải cúc

Có rất nhiều cách chế biến cải cúc ngoài nấu canh hay nhúng lẩu. Nếu muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình, bạn có thể thử món thịt viên rau cải cúc. Món ăn này có cách làm đơn giản nhưng hương vị lại lạ miệng, dễ ăn, cả nhà đều thích.

Thịt viên rau cải cúc (Ảnh minh họa).

Nguyên liệu:

200g rau cải cúc

5 cây nấm hương

100g tôm đã sơ chế

200g thịt lợn băm

1 củ cà rốt

2 thìa tinh bột bắp

Gia vị: muối, nước tương, dầu hào

Cách làm:

Bước 1: Rau cải cúc nhặt sạch, rửa kỹ.

Rau cải cúc nhặt sạch, rửa kỹ. Bước 2: Chần cải cúc qua nước sôi, sau đó thả ngay vào nước lạnh cho nguội rồi vắt khô, cắt nhỏ. Nấm hương rửa sạch, thái hạt lựu; tôm băm nhuyễn; cà rốt cắt nhỏ.

Chần cải cúc qua nước sôi, sau đó thả ngay vào nước lạnh cho nguội rồi vắt khô, cắt nhỏ. Nấm hương rửa sạch, thái hạt lựu; tôm băm nhuyễn; cà rốt cắt nhỏ. Bước 3: Cho tất cả nguyên liệu vào tô, nêm muối, nước tương, dầu hào, cho tinh bột bắp vào rồi trộn đều đến khi hỗn hợp dẻo mịn.

Cho tất cả nguyên liệu vào tô, nêm muối, nước tương, dầu hào, cho tinh bột bắp vào rồi trộn đều đến khi hỗn hợp dẻo mịn. Bước 4: Nặn hỗn hợp thành từng viên vừa ăn, xếp vào đĩa, đem hấp khoảng 10 - 15 phút cho chín. Nếu thích, có thể chiên thay vì hấp, tuy nhiên hấp sẽ giữ trọn vị ngọt tự nhiên và ít béo hơn.

Nặn hỗn hợp thành từng viên vừa ăn, xếp vào đĩa, đem hấp khoảng 10 - 15 phút cho chín. Nếu thích, có thể chiên thay vì hấp, tuy nhiên hấp sẽ giữ trọn vị ngọt tự nhiên và ít béo hơn. Bước 5: Bày thành phẩm ra đĩa. Khi dùng, có thể rắc thêm hành lá hoặc vừng rang.

Thịt viên rau cải cúc thơm mát, mềm ngọt, kết hợp hài hòa với nấm và tôm, rất dễ ăn. Món này đặc biệt phù hợp cho người hay ho, nhiều đờm vào mùa lạnh, đồng thời cũng là “cứu tinh” cho trẻ nhỏ vốn lười ăn rau.

