Việt Nam có loại rau cực bổ dưỡng, được giới khoa học khen ngợi hết lời: Tiếc là ít người biết để ăn

Loại rau có tên lạ nhưng hương vị khiến nhiều người bất ngờ

Rau mì chính còn được gọi là rau bina chaya hay rau ngót Lào. Đúng như cái tên của nó, đây là loại rau có vị rất ngọt, được ví “ngọt như mì chính”, ăn cho cảm giác "đã" với vị giòn tan. Theo mô tả của nhiều người từng thưởng thức, chỉ cần luộc hoặc xào đơn giản, rau đã có vị ngọt đậm, không cần nêm nhiều gia vị.

Thu hoạch rau mì chính (Ảnh minh họa).

Rau mì chính có nguồn gốc từ Mexico và khu vực Trung Mỹ, nơi loại cây này được trồng phổ biến từ hàng trăm năm trước. Đây là cây bụi lâu năm, sinh trưởng nhanh, chịu hạn tốt và ít sâu bệnh. Tại Việt Nam, rau mì chính mới được trồng rải rác vài năm gần đây ở một số địa phương như Phú Thọ, Sơn La… Theo ghi nhận của báo Dân Việt, nhiều gia đình trồng loại rau này để ăn quanh năm vì dễ chăm sóc, cho lá liên tục và hầu như không phải dùng thuốc bảo vệ thực vật.

Rau mì chính được giới khoa học khen ngợi hết lời

Không chỉ gây tò mò bởi hương vị, rau mì chính còn được giới khoa học đánh giá rất cao về mặt dinh dưỡng. Theo chuyên trang sức khỏe Netmeds, rau mì chính chứa hàm lượng protein, sắt, canxi cùng các vitamin A, C và nhóm vitamin B cao hơn nhiều loại rau lá xanh phổ biến khác. Đáng chú ý, protein trong rau mì chính chiếm trên 5% trọng lượng của rau. Rau cũng chứa tới 7/9 axit amin thiết yếu. Đây là điều hiếm gặp ở các loại rau thông thường.

Rau mì chính được trồng bằng cách giâm cành (Ảnh minh họa).

News Medical trích dẫn một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Pharmaceuticals cho thấy, rau mì chính chứa nhiều hợp chất sinh học quan trọng như flavonoid (quercetin, rutin), polyphenol và chất chống oxy hóa, giúp giảm stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe.

Đặc biệt, các nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất từ rau mì chính có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm. Đây là những yếu tố then chốt trong phòng ngừa và kiểm soát đái tháo đường tuýp 2. Một nghiên cứu khác còn ghi nhận việc bổ sung rau mì chính vào bữa ăn có thể giúp giảm chỉ số đường huyết (GI) của thực phẩm, góp phần ổn định đường huyết sau ăn.

Ngoài luộc và xào, rau mì chính còn được chế biến đa dạng theo nhiều cách khác nhau (Ảnh minh họa).

Báo Lao Động trích dẫn một phân tích của Harvard T.H. Chan School of Public Health cho thấy, rau mì chính còn giàu chất xơ hòa tan. Đây là chất có lợi cho tim mạch và chuyển hóa lipid. Ngoài ra, với hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào, loại rau này rất hữu dụng cho việc tăng cường hệ miễn dịch.

Nhờ những lợi ích quý giá và hàm lượng dinh dưỡng nổi bật, rau mì chính là một thực phẩm đáng để thêm vào chế độ ăn hàng ngày nhằm cải thiện, nâng cao sức khỏe tổng thể. Loại rau này cũng rất tốt đối với những người ốm hoặc mới ốm dậy.

Lưu ý khi sử dụng

Dù bổ dưỡng nhưng rau mì chính không được khuyến khích ăn sống. Theo Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, rau mì chính tươi chứa cyanogenic glycoside. Đây là hợp chất có thể giải phóng hydrogen cyanide nếu chưa được xử lý nhiệt đầy đủ. Tuy nhiên, chỉ cần đun sôi rau từ 10 - 15 phút có thể loại bỏ tới 95 - 99% lượng cyanide tự nhiên, trong khi vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh thận, có tiền sử sỏi thận, người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn rau mì chính với lượng vừa phải, không dùng quá thường xuyên. Việc luộc chín kỹ trước khi xào hoặc nấu canh được xem là cách chế biến an toàn nhất.

Tổng hợp