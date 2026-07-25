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Chở quá 22 người, tài xế và chủ xe khách bị phạt 165 triệu đồng

Thanh Hà
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Với việc chở quá 22 hành khách, một tài xế và chủ phương tiện bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt tổng số tiền lên tới 165 triệu đồng.

Cục CSGT cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về xe khách tuyến cố định của nhà xe Hải Ninh có dấu hiệu chở quá số người quy định, đơn vị đã chuyển thông tin đến Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ để xác minh, xử lý.

Tài xế và chủ xe khách bị phạt 165 triệu đồng vì chở quá số người quy định - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dừng kiểm tra phương tiện.

Ngay sau đó, khoảng 12h45 ngày 24/7, tại Km87+100 Quốc lộ 6 (xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ), Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã dừng kiểm tra xe khách BKS 15H.

Qua kiểm tra, tài xế xe khách là L.V.Q, trên xe chở 47/25 người (quá 22 hành khách tương đương 88%) so với số người được phép chở.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với tài xế về hành vi "Điều khiển xe khách tuyến cố định cự ly trên 300 km chở quá số người quy định". Với hành vi này, tài xế có thể bị phạt 33 triệu đồng, trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Ngoài ra, đơn vị kinh doanh vận tải cũng bị xử phạt với hành vi "Để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm". Hành vi này có thể bị phạt 132 triệu đồng, tước phù hiệu kinh doanh vận tải từ 1-3 tháng.

Lực lượng CSGT đã yêu cầu nhà xe bố trí thêm phương tiện để chuyển hết hành khách, bảo đảm đúng số người theo quy định trước khi tiếp tục hành trình.

Theo Cục CSGT, hành vi chở quá số người không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt trên các tuyến đường dài. Do đó, vì sự an toàn của chính mình và mọi người, các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe cần tuyệt đối tuân thủ quy định về số người được phép chở.

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Tags

cục CSGT

Công an tỉnh Phú Thọ

Quốc lộ 6

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