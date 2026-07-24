Chở cháu bé 2 tuổi bị sốt co giật đi cấp cứu, nam thanh niên mong được CSGT xem xét nếu bị phạt nguội

Chứng kiến cháu bé sốt cao, co giật, nam thanh niên cùng một dược sĩ quyết định dùng xe máy đưa em đến bệnh viện cấp cứu.

Hôm qua (22/7), trong một nhóm mạng xã hội chuyên chia sẻ thông tin về giao thông, nam thanh niên N.T.A đã đăng bài viết bày tỏ mong muốn lực lượng CSGT "bỏ qua" nếu xe máy của anh bị hệ thống ghi nhận phạt nguội trong lúc chở người đi cấp cứu.

Theo chia sẻ của N.T.A, khi đang mua thuốc tại Nhà thuốc Long Châu, số 46 Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội), anh chứng kiến một người bà bế cháu nhỏ 2 tuổi đến cầu cứu các dược sĩ. Thời điểm đó, cháu bé sốt cao, co giật và rơi vào tình trạng hết sức nguy hiểm.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, không thể chờ xe cấp cứu đến kịp, N.T.A cùng một dược sĩ của nhà thuốc quyết định dùng xe máy đưa hai bà cháu đến Bệnh viện Đại học Y Dược (khu vực Thanh Xuân).

Hình ảnh người bà đang ôm cháu bé và thông tin giấy nhập viện của bệnh nhi - Ảnh: N.T.A

Sau khi được các bác sĩ tiếp nhận và xử trí ban đầu, tình trạng của cháu bé dần ổn định và được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Trong bài đăng, N.T.A cho biết vì mục tiêu duy nhất là đưa cháu bé đến bệnh viện nhanh nhất có thể, anh có thể đã vi phạm một số quy định khi tham gia giao thông.

"Trong quá trình di chuyển vì mục đích đưa người đi cấp cứu, tôi chở quá số người quy định, có thể đã chạy nhanh, vượt xe, không đội mũ bảo hiểm và vô tình không chú ý đầy đủ đến tín hiệu đèn giao thông. Nếu trong ngày hôm nay hình ảnh biển kiểm soát xe của tôi được hệ thống ghi nhận phạt nguội, tôi rất mong các đồng chí (CSGT) xem xét hoàn cảnh đặc biệt nêu trên và tạo điều kiện, bỏ qua", anh N.T.A viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc cùng hàng trăm bình luận. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự cảm phục trước hành động của nam thanh niên, đồng thời cho rằng trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, anh xứng đáng nhận được sự cảm thông và xem xét từ lực lượng chức năng.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những câu chuyện người dân chấp nhận vi phạm quy định giao thông để kịp thời cứu người trong tình huống nguy cấp. Và kết quả đã được CSGT hủy án phạt.

Sau khi xem xét, nam tài xế đã được hủy biên bản vi phạm hành chính - Ảnh: Cục CSGT

Theo thông tin từ Cục CSGT Bộ Công an, vào đầu tháng 6 vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh gửi đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT và Fanpage Cục CSGT về trường hợp một tài xế bị lập biên bản lỗi chạy quá tốc độ khi chở hàng xóm đi cấp cứu.

Qua xác minh, Cục CSGT cho biết ngày 21/5/2026, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) phát hiện ô tô biển kiểm soát 43C-326.xx vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế N.V.B (SN 1979, trú tại Tiên Phước, TP Đà Nẵng) trình bày rằng vào khoảng trưa cùng ngày, người hàng xóm là ông L.V.K (SN 1940) bất ngờ tái phát bệnh tim, xuất hiện triệu chứng khó thở, nguy hiểm đến tính mạng. Trong tình huống cấp bách, ông N.V.B đã dùng ô tô cá nhân đưa người hàng xóm từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để cấp cứu.

Trong quá trình di chuyển, xe chạy với tốc độ 65 km/h tại đoạn đường giới hạn 50 km/h và bị ghi nhận vi phạm vào lúc 10h40 ngày 21/5/2026 trên tuyến ĐT616, thuộc địa phận xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng. Sau khi đưa bệnh nhân nhập viện, ông N.V.B đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Sau đó, Đội CSGT đường bộ số 2 tiến hành xác minh thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, đối chiếu các giấy tờ nhập viện, bệnh án và dữ liệu camera. Kết quả xác minh cho thấy lời trình bày của tài xế là đúng sự thật.

Trên cơ sở đó, lực lượng CSGT đã hủy biên bản vi phạm hành chính, hủy quyết định xử phạt và gỡ thông tin vi phạm trên hệ thống xử lý vi phạm hành chính đối với ông N.V.B.

Theo Cục CSGT, trường hợp này được xác định là tình thế cấp thiết theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính.