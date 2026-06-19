CHÍNH THỨC: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026, cao nhất 26 điểm, thấp nhất chỉ 8,5 điểm

Sau khi công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10, Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào 122 trường THPT công lập không chuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 122 trường THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Theo danh sách được công bố trong tối 19/6, mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 26 điểm.

Ba trường cùng dẫn đầu về điểm chuẩn là THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với mức 26 điểm. Ngay phía sau là nhóm trường có điểm chuẩn rất cao gồm THPT Phan Đình Phùng và THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng lấy 25,75 điểm. THPT Việt Đức cũng đạt 25,75 điểm, trong khi THPT Thăng Long lấy 25,5 điểm, THPT Nguyễn Gia Thiều đạt 25,25 điểm và THPT Nhân Chính lấy 25 điểm.

Ở chiều ngược lại, trường có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố là TH, THCS và THPT Minh Châu với 8,5 điểm. Tiếp đến là THPT Mỹ Đức C với 9 điểm và THPT Minh Quang với 10 điểm.

Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập

Sau khi biết kết quả thi, thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo nếu nhận thấy điểm số có dấu hiệu bất thường. Thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo kéo dài từ ngày 19 đến 25/6. Trong khoảng thời gian này, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp nhận đơn của học sinh, tổng hợp danh sách và gửi về đơn vị có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục sẽ hoàn thành việc trả hồ sơ cùng Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cho học sinh. Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Riêng các trường THPT công lập chất lượng cao thực hiện xác nhận nhập học trực tiếp trong cùng khoảng thời gian này.

Năm học 2026-2027, Hà Nội ghi nhận 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Số lượng đăng ký nguyện vọng 2 là 121.792 và nguyện vọng 3 là 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên chỉ ở mức 79.533 học sinh. Điều này đồng nghĩa vẫn có hàng chục nghìn học sinh không có cơ hội theo học tại các trường công lập không chuyên.

Dữ liệu tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho thấy mức độ cạnh tranh tại nhiều trường tiếp tục gia tăng. Có tới 87 trường THPT công lập ghi nhận tỷ lệ chọi tăng so với năm 2025. Trong đó, THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có mức tăng mạnh nhất, tiếp theo là THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính. Ngược lại, THPT Quang Trung - Hà Đông giữ nguyên tỷ lệ chọi so với năm trước, trong khi có 34 trường ghi nhận tỷ lệ chọi giảm.