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Quảng Ninh: Danh tính nam thanh niên 33 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy tử vong, camera ghi lại cảnh đau lòng

Lam Giang (Tổng hợp)
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Sau 2 ngày xảy ra vụ việc, đã không có phép màu nào!

Thông tin một nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip, do camera hành trình của các phương tiện lưu thông trên cầu vào thời điểm xảy ra sự việc ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên gieo mình xuống biển.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, ông Lê Bá Tài, Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh) cho hay, sau 2 ngày tìm kiếm, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.T.A. (SN 1993, trú tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh). Thi thể anh A. được phát hiện tại khu vực vịnh Cửa Lục.

Quảng Ninh: Danh tính nam thanh niên 33 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy, camera ghi lại khoảnh khắc đau lòng - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau 2 ngày xảy ra sự việc. (Anhr: Fanpage Đội cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh)

Lực lượng cứu hộ sau đó đã thông báo cho gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9/6, anh A. đi lên cầu Bãi Cháy rồi bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống biển. Sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã huy động nhiều xuồng tổ chức tìm kiếm nạn nhân liên tục nhưng không có màu phép xảy ra.

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Tags

nhảy cầu

Cầu Bãi Cháy

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