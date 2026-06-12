3 chị em lấy 3 anh em ruột ở Nghệ An: Mẹ chồng giao luôn chìa khóa két, tiết lộ từng va chạm căng thẳng

Sau khi kết hôn, 3 cặp vợ chồng chung sống cùng bố mẹ chồng dưới một mái nhà.

3 chị em lấy 3 anh em ruột

Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Kiều Loan (SN 1991, quê ở Nghệ An) kể, trước đây sau khi tốt nghiệp đại học, chị về quê làm việc cho cửa hàng thời trang của gia đình anh Trần Đăng Anh (SN 1989), ở cách nhà 8km.

Khi chị Loan và anh Đăng Anh nên duyên, mẹ anh Đăng Anh từng có khoảng thời gian cấm cản. Thế nhưng sau đó, trước tình cảm và sự quyết tâm của 2 con, mẹ anh Đăng Anh đã chấp nhận mối duyên này. Khi chị Loan chính thức về làm dâu đã nhận được tình yêu thương của mẹ chồng. 2 bên thông gia cũng rất gắn bó, đối xử với nhau như anh em ruột.

Gia đình nhỏ của chị Loan, anh Đăng Anh cùng bố mẹ. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Đến năm 2017, chị họ của chị Loan là chị Phạm Thị Ngân (SN 1993) kết hôn với em trai thứ 2 của anh Đăng Anh là anh Trần Đăng Sơn (SN 1991). Tình cảm 2 bên gia đình lại càng thêm gắn kết.

Thế nhưng, mối duyên lành vẫn chưa dừng ở đó. Năm 2020, gia đình chồng chị Loan di cư từ Nghệ An vào Đồng Nai sinh sống. Em trai ruột của chị Loan là anh Phạm Công Thế (SN 1997) cũng theo cùng để làm việc. Trong khi đó, chị Trần Thị Nhung (SN 1999) - em gái anh Đăng Anh sau khi tốt nghiệp cũng về làm kế toán cho gia đình. Năm 2024, chính bố chồng chị Loan là người đã đứng ra làm mối cho anh Thế và chị Nhung. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức “góp gạo thổi cơm chung” vào năm 2025. Hai gia đình thành “thông gia kép”.

Vợ chồng chị Ngân, anh Sơn. (Ảnh: Dân trí)

Đến hiện tại, chị Loan đã kết hôn được 11 năm. Suốt ngần ấy thời gian, nàng dâu luôn cảm thấy may mắn vì được bố mẹ chồng yêu thương hết lòng. Ngay khi chị trở thành dâu trưởng, mẹ chồng đã giao hết quyền quản lý tài chính, chìa khóa két. Ông bà tin tưởng giao phó cho chị Loan tất cả mọi việc, từ chuyện kinh doanh đến chi phí sinh hoạt gia đình.

Từng mâu thuẫn đến mức "có chị ở đây thì không có em" và bí quyết dung hòa

Nhiều năm qua, 3 cặp vợ chồng cùng chung sống dưới một mái nhà cùng bố mẹ chồng, tạo nên một đại gia đình ấm cúng.

Kể thêm trên báo Dân trí, chị Loan bộc bạch không ít người e ngại cảnh sống chung sẽ nảy sinh những mâu thuẫn. Song, với gia đình chị Loan, nhờ có bao dung nên mọi việc trong nhà được vận hành trơn tru.

Vợ chồng chị Nhung và anh Thế. (Ảnh: Dân trí)

Trong mắt chị Loan, bố mẹ chồng là người chuẩn mực, công tư phân minh và rất thương các con dâu, con rể. Các thành viên trong gia đình vừa là anh em, vừa là thông gia nên luôn thông cảm, sẻ chia với nhau trong cuộc sống.

Mặc dù vậy, “bát đũa cũng có lúc xô”, chị Nhung kể, thời điểm chị dâu thứ 2 là chị Ngân mới về nhà, chị em cũng có mâu thuẫn do chưa hiểu tính nhau. Có lúc, 2 chị em căng thẳng đến mức tuyên bố: “Nếu có chị ở đây thì không có em”.

Thế nhưng, sau những va chạm đó, chị em lại làm lành, hóa giải tất cả nhờ sự ấm áp của tình thân. Chị Nhung dần cảm nhận được sự quan tâm của chị dâu dành cho mình, đồng thời cũng học được cách lắng nghe. Đến giờ, 3 chị em có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, thân thiết như chị em ruột.

Đại gia sống vui vẻ, hạnh phúc suốt 11 năm qua. (Ảnh: VietNamNet)

Cuối năm 2025, bố chồng chị Loan qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư khiến cả gia đình vô cùng tiếc nuối. Song mọi người tin rằng, ở nơi xa, ông sẽ an lòng khi nhìn thấy các con yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Đầu năm nay, để thuận tiện cho việc mở rộng kinh doanh, ba cặp đôi quyết định ra ở riêng. Dù không còn chung một mái nhà, tình cảm giữa các thành viên vẫn luôn bền chặt như trước. Mỗi dịp cuối tuần, cả 3 gia đình lại quây quần bên nhau, cùng nấu nướng, ăn uống, chia sẻ những câu chuyện trong công việc và cuộc sống, đồng thời tạo cơ hội để các con được vui chơi, lớn lên trong sự gắn bó của một đại gia đình.