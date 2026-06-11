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Hà Nội: Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái tử vong dưới gầm xe tải

Lam Giang (Tổng hợp)
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Vụ tai nạn xảy ra trưa 8/6 tại đường Phạm Văn Đồng hướng rẽ Hồ Tùng Mậu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội).

Trưa 11/6, vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máyxe tải xảy ra tại đường Phạm Văn Đồng hướng rẽ Hồ Tùng Mậu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đã khiến một cô gái tử vong. Thông tin, hình ảnh hiện trường vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người đau xót, gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Hà Nội : Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái tử vong dưới gầm xe tải - Ảnh 1.

Hiện trường vụ va chạm.

Hà Nội : Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái tử vong dưới gầm xe tải - Ảnh 2.

Nạn nhân tử vong dưới bánh xe tải.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, vụ va chạm xảy ra giữa xe tải mang BKS 98H-079.xx với xe máy mang BKS 35B1-909.xx do một cô gái điều khiển. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm dưới gầm ô tô tải, nữ nạn nhân bị cuốn vào bánh xe tải và tử vong tại chỗ.

Hà Nội : Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái tử vong dưới gầm xe tải - Ảnh 3.

Danh tính nạn nhân hiện chưa được công bố.

Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) sau khi nhận được tin báo đã cử cán bộ tới hiện trường để bảo vệ, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện nhà chức trách chưa công bố danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

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tai nạn giao thông

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