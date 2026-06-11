Hà Nội: Nam sinh lớp 5 cầm xấp 500.000 đồng đứng chờ ở đường, hé lộ chuyện phía sau

Sau khoảng 15 phút đứng đợi, cậu bé mới rời đi.

Theo thông tin trên Tri thức - Znews, sáng 8/6, bà Lã Quý (SN 1974, trú xã Thanh Oai, Hà Nội) đánh rơi số tiền 2 triệu đồng (gồm 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng) trong lúc đang chạy xe máy từ nhà ra chợ. Thời điểm rơi tiền, bà Quý không hề hay biết. Đến khi về nhà, bà mới hốt hoảng khi sờ vào chiếc túi trống không.

Bà Quý nghĩ bản thân đã đánh rơi tiền ở gần một siêu thị trong lúc rút điện thoại ra khỏi chiếc túi đựng cùng tiền. Khi nhờ nhân viên siêu thị kiểm tra camera, sự việc đúng là như vậy.

Cũng trong clip cho thấy, sau khi bà bị rơi tiền, có một bé trai đi xe đạp phía sau đã nhặt được. Do không biết là tiền của ai nên cậu bé đã đứng chờ trong khoảng 15 phút rồi mới rời đi.

Nhật Minh đứng chờ người đánh rơi tiền 15 phút rồi mới đi về. (Ảnh: Cắt từ clip)

Bà Quý sau đó đã đăng clip lên mạng xã hội với hy vọng có thể liên lạc được với bé trai. Rất may, chị Phạm Thị Nhãn (trú tại xã Thanh Oai) đã nhìn thấy bài đăng và nhắn tin cho bà Quý. Cháu bé nhặt được tiền là Lã Nhật Minh, học sinh lớp 5, con trai của chị Nhàn.

Chị Nhàn cho hay, ngay sau khi nhặt được tiền, Minh gọi điện báo cho mẹ để xin hướng xử lý. Do đang bận đi làm, chị Nhàn bảo con về nhà trước rồi sẽ giúp con đăng tin giúp tìm lại người đánh rơi. Nhưng chị chưa kịp đăng bài thì xem được bài viết của bà Quý nên liên hệ luôn.

Vì bận việc nên chiều cùng ngày, bà Quý đã nhờ một người thân tới nhận lại tiền. Người phụ nữ tặng Minh và người em trai sinh đôi mỗi bé 100.000 đồng cùng 5 cốc chè bà tự nấu để khen thưởng lòng tốt của cậu bé. Bà bày tỏ rất ấn tượng trước hành động của Minh cũng như biết ơn cháu bé và gia đình.

Về phía chị Nhàn, người mẹ bộc bạch rất vui khi con làm được việc tốt như vậy. Chia sẻ thêm về cậu con trai, chị Nhàn cho hay từ nhỏ, Minh đã được đánh giá là ngoan ngoãn, chăm chỉ. Mỗi khi được người quen cho tiền hay quà, cậu bé luôn hỏi ý kiến bố mẹ rồi mới dám nhận.