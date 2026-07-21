Chính phủ yêu cầu gỡ vướng chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ xử lý vướng mắc liên quan quy định hạn chế chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô, động cơ ô tô tiêu chuẩn khí thải mức 5.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công Thương và Tư pháp yêu cầu xử lý, tháo gỡ kiến nghị của các hiệp hội và doanh nghiệp ô tô liên quan đến Nghị định số 101 thi hành luật Chuyển giao công nghệ.

Nghị định 101 quy định hạn chế chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô, động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải mức 5.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản về việc xử lý kiến nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và một số tổ chức, doanh nghiệp, liên quan đến việc áp dụng Nghị định số 101 - quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển giao công nghệ.

Sau khi xem xét văn bản này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ nội dung khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các hiệp hội trong áp dụng Nghị định 101 để chủ động hướng dẫn, kịp thời xử lý, giải quyết.

Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì hướng dẫn, xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan việc loại bỏ công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô, động cơ ô tô tiêu chuẩn khí thải mức 5 (tương đương Euro 5) và công nghệ sản xuất, lắp ráp xe máy tiêu chuẩn khí thải mức 4 (tương đương Euro 4) khỏi Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét quy định về cấp giấy phép chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao; đăng ký hoặc cấp giấy phép chuyển giao công nghệ trong trường hợp sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ đã được chuyển giao vào Việt Nam trước thời điểm Nghị định 101 có hiệu lực.

Một vướng mắc khác được chỉ ra liên quan việc “không hạn chế chuyển giao, cấm chuyển giao đối với công nghệ để sản xuất, lắp ráp sản phẩm phục vụ xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước”; Danh mục công nghệ hạn chế, cấm chuyển giao có áp dụng đối với công nghệ sản xuất phụ tùng, linh kiện (không phải động cơ hoàn chỉnh).

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp hướng dẫn, xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc về thời điểm cấm chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp xe máy của Nghị định 101 so với lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải, đồng thời gửi văn bản kết quả giải quyết việc trên tới Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Trước đó, kiến nghị Chính phủ, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng, quy định “hạn chế chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô , động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải mức 5” được nêu trong Nghị định 101 là “chưa hài hòa với lộ trình tiêu chuẩn khí thải hiện hành”. Theo quy chuẩn đang áp dụng tại Việt Nam, Euro 5 là tiêu chuẩn khí thải cao nhất.

Theo VAMA, việc hạn chế ngay lập tức khiến doanh nghiệp không rõ định hướng của Chính phủ, tác động tiêu cực lên kế hoạch sản xuất kinh doanh, quyết định đầu tư của ngành. Cạnh đó, việc đưa công nghệ ô tô chuẩn Euro 5 vào Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao có thể sẽ làm gia tăng gánh nặng chi phí tuân thủ, buộc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ.

Hiệp hội này cũng cảnh báo nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất và về lâu dài, bất lợi này có thể thúc đẩy xu hướng dịch chuyển từ sản xuất, lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc.

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô trong nước cũng kiến nghị không cấm chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô, động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải Euro 4 trở xuống với mục đích sản xuất sản phẩm để xuất khẩu. Lý do quy định này có thể sẽ làm hạn chế xuất khẩu tới nước đang phát triển vẫn đang chấp nhận các sản phẩm tiêu chuẩn Euro 3, 4, thậm chí là Euro 2 như châu Phi, Trung Đông…



