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Chính phòng không Nga bắn hạ Su-57D sau khi bị Ukraine bẻ khóa hệ thống chỉ huy?

Sao Đỏ
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Đơn vị phòng không tình nguyện BARS có thể đã bắn nhầm tiêm kích Su-57D tối tân, cuộc điều tra được thực hiện bởi cộng đồng tình báo InformNapalm.

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Sau quá trình can thiệp mạng và tác động nhận thức lên các tính toán phòng không, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã chặn được thuật toán chiến đấu của đối phương và dẫn đến việc Nga bắn trúng máy bay của chính họ trong khu vực Moskva.

Ngay từ hôm 17/7, cộng đồng tình báo InformNapalm đã đề cập đến việc xử lý dữ liệu bị chặn từ phía Nga, cụ thể là bản tin phát sóng từ một bãi tập trận nơi đang chuẩn bị các tính toán phòng không để chống lại UAV của Ukraine. Và tới 23/7, một máy bay chiến đấu được xác định là Su-57D đã bị rơi ở vùng Moskva.

Dựa trên kết quả thu được, InformNapalm đã lập một báo cáo phân tích về đào tạo nhân sự, phần mềm và phần cứng, thuật toán và những lỗ hổng bảo mật trong mạng lưới chỉ huy của đơn vị phòng không tình nguyện BARS.

Phương tiện truyền thông Nga giải thích sự cố này là do "trục trặc kỹ thuật", nhưng sau đó Romanov Light là tờ báo đầu tiên viết về hành động phá hoại trong hoạt động phòng không.

Vào năm 2025, trong khuôn khổ chiến dịch tình báo mạng OKBMLeaks, InformNapalm đã công bố nhiều tài liệu mật từ nhà sản xuất linh kiện dành cho tiêm kích Su-57. Tài liệu này đã được dịch và phân phối bằng 13 ngôn ngữ trên thế giới thông qua các ấn phẩm truyền thông nước ngoài.

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Máy bay không người lái đánh chặn Lys-2 bị cho là thứ đã "hạ gục" chiếc Su-57D bằng cú đâm trực diện.

Theo một phần bản phân tích do InformNapalm công bố, lực lượng phòng không tình nguyện BARS khi đó đang chuẩn bị các tính toán để đánh chặn máy bay không người lái tấn công của Ukraine.

Khu vực trách nhiệm của đơn vị này bao gồm các vùng Moskva, Kaluga, Ryazan và Tula. Phương tiện đánh chặn chính là máy bay không người lái cỡ nhỏ Lys-2 với hệ thống trí tuệ nhân tạo và khả năng tự động xác định mục tiêu, được triển khai từ một máy phóng tái sử dụng.

Đầu đạn nổ mảnh có sức công phá cao của UAV Lys-2 có trọng lượng khoảng 0,8kg; được kích nổ bằng cách đâm trực diện hoặc nổ gần mục tiêu. Tốc độ của chiếc UAV lên đến 206km/h.

Báo cáo cũng đề cập đến thao trường huấn luyện Alabino, nằm ở quận Naro - Fominsk thuộc vùng Moskva. Đây chính là nơi Nga triển khai các máy bay chiến đấu mới nhằm mục đích trình diễn.

Theo Militarnyi
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Tags

Fominsk

Ukraine

phòng không Nga

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