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Chiêm ngưỡng ngôi nhà siêu nhỏ của cặp vợ chồng lùn nhất thế giới

Hoàng Hà/VTC News
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Cặp đôi lùn nhất thế giới Barros và Hoshino tự xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của mình với những đồ nội thất được thiết kế tinh tế phù hợp với họ.

Thăm quan ngôi nhà của cặp vợ chồng lùn nhất thế giới. (Nguồn: TLC)

Paulo Gabriel da Silva Barros (40 tuổi) và Katyucia Lie Hoshino (36 tuổi), sống tại thành phố Itapeva, Brazil là cặp vợ chồng được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là lùn nhất thế giới. Cả hai đều mắc hội chứng lùn bẩm sinh. Tổng chiều cao của họ chỉ vỏn vẹn 1,81m.

Điều này đồng nghĩa với việc ngôi nhà của họ phải “thu nhỏ” để vừa vặn cho sinh hoạt, chủ nhân không phải gồng mình để thích nghi với thế giới của người bình thường. Tại đây, các tay nắm cửa được thiết kế thấp hơn, công tắc đèn nằm ở vị trí vừa tầm với, trong khi toàn bộ bàn bếp và tủ lưu trữ đều được hạ thấp kích thước.

Căn bếp là nơi chứng kiến sự lột xác ngoạn mục nhất. Cặp đôi đã loại bỏ hoàn toàn những chiếc tủ cao chạm trần, thay vào đó là hệ thống ngăn kéo trượt và các kệ mở tiện lợi, giúp họ không còn phải vừa bắc thang vừa... cầu nguyện mỗi khi lấy đồ.

Bồn rửa nông được thiết kế riêng cùng bếp nấu hạ thấp giúp hai vợ chồng có thể đứng nấu ăn sát bên nhau mà không ai phải kiễng chân. “Phần tuyệt vời nhất của căn bếp là bồn rửa chén” , Barros tự hào chia sẻ.

Chiêm ngưỡng ngôi nhà siêu nhỏ của cặp vợ chồng lùn nhất thế giới - Ảnh 1.

Đôi vợ chồng hạnh phúc khi sở hữu ngôi nhà được thiết kế riêng phù hợp với chiều cao của mình.

Những chi tiết tinh tế xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chiếc ghế đôn bằng nhựa nhẹ nhàng cần cho những chiếc kệ cao hiếm khi đụng tới, bồn giặt đồ được hạ thấp và bàn ghế làm việc được đóng theo đúng tỷ lệ cơ thể của hai vợ chồng.

Nhìn chung, bất kỳ vật dụng nào xuất hiện trong nhà đều đã được gọt giũa cho vừa vặn với chiều cao của họ, và cặp đôi hoàn toàn hài lòng với điều đó.

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Đối với Hoshino, ngôi nhà không chỉ mang lại sự tiện nghi mà thực sự là một không gian giải thoát khỏi áp lực. Cô nói thêm: “Mỗi khi bước chân ra khỏi cửa, chúng tôi luôn phải tự điều chỉnh bản thân để hòa nhập với thế giới xung quanh. Nhưng ở trong ngôi nhà này, đặc biệt là trong bếp và phòng tắm, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Chính thế giới và những vị khách ghé thăm mới là người phải thích nghi với chúng tôi”.

Chuyện tình của họ đã sưởi ấm trái tim người hâm mộ trong suốt hơn một thập kỷ qua. Hai người quen nhau lần đầu qua internet; Hoshino từng xem tin nhắn nhưng không trả lời và chặn tài khoản của Barros, trước khi mủi lòng trao cho anh một cơ hội vài năm sau đó.

Sau 8 năm gắn bó, cặp đôi tổ chức đám cưới tại London vào năm 2016. Ngay sau đó, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận họ là cặp vợ chồng lùn nhất, soán ngôi của cặp đôi đồng hương người Brazil khác là Douglas Maistre Breger da Silva và Claudia Pereira Rocha.

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ngôi nhà

Cặp vợ chồng

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lùn nhất thế giới

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