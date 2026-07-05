Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Trong năm Bính Ngọ 2026, tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng Bính Thân (bắt đầu từ ngày 13/8/2026 đến ngày 10/9/2026 dương lịch), mang địa chi Thân thuộc hành Kim, khi kết hợp với địa chi Ngọ (hành Hỏa) của năm 2026 sẽ tạo nên cục diện Hỏa khắc Kim trong ngũ hành. Sự xung khắc này mang lại nguồn năng lượng dịch chuyển mạnh mẽ, thúc đẩy vạn vật phải thay đổi tư duy và chủ động bứt phá khỏi những khuôn mẫu cũ.

Đối với các mối quan hệ xã giao, thế cục này nhắc nhở chúng ta cần hành sự khéo léo, kiềm chế cái tôi để tránh những va chạm hay hiểu lầm không đáng có trên thương trường. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng cho những ai làm việc trong lĩnh vực tài chính, logistics hoặc kinh doanh dịch vụ đổi mới chiến lược để đón đầu dòng tiền mới. Nhìn chung, địa chi Thân thách thức sự kiên nhẫn nhưng lại mở ra những cơ hội vàng ngọc cho những bản mệnh biết nắm bắt thời cơ và hành sự cẩn trọng.

Con giáp tuổi Mão

Chỉ khoảng hơn 1 tháng nữa, khi bước vào tháng Bính Thân, tuổi Mão sẽ là con giáp đón nhận cát khí vây quanh nhờ sự xuất hiện của các đại cát tinh chủ về tài lộc và danh vọng.

Bản mệnh sở hữu tư duy nhạy bén và trực giác sắc bén, giúp bạn dễ dàng phát hiện ra những ngách kiếm tiền đầy tiềm năng mà người khác bỏ lỡ. Đường tài chính bừng sáng rực rỡ khi các nguồn thu nhập phụ từ công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư cũ bỗng nhiên mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Sự xuất hiện của sao Nguyệt Đức báo hiệu bản mệnh có quý nhân ngầm hỗ trợ, giúp các kế hoạch mở rộng kinh doanh hay ký kết hợp đồng của bạn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Doanh thu nhảy số liên tục giúp chiếc ví của tuổi Mão luôn trong trạng thái căng phồng, xua tan mọi áp lực chi tiêu trước đó. Đây chính là thời điểm vàng để bản mệnh tích lũy tài sản giá trị cao và tự tin khẳng định vị thế vững chắc của mình trên thương trường.

Con giáp tuổi Hợi

Nằm trong mối quan hệ tương sinh giữa hành Kim của tháng và hành Thủy của bản mệnh, người tuổi Hợi sẽ là con giáp bước vào tháng 7 âm với thế như rồng gặp mây.

Đường sự nghiệp và tài lộc của bạn thăng tiến vù vù khi khó khăn đến đâu cũng được quý nhân tương trợ và hóa giải kịp thời. Những ý tưởng sáng tạo hay kế hoạch đầu tư ấp ủ từ lâu nay bắt đầu đi vào vận hành và mang lại dòng tiền đều đặn ngoài mong đợi. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định năng lực xuất sắc, dễ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn đi kèm mức đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh.

Đối với người làm chủ, lượng khách hàng mới tự tìm đến nườm nượp giúp doanh thu trong tháng liên tục đạt mốc kỷ lục mới. Con giáp tuổi Hợi hoàn toàn có thể mỉm cười mãn nguyện khi khép lại một tháng mới với một nền tảng kinh tế vững như bàn thạch và gia đạo an khang.

Con giáp tuổi Dần

Tuổi Dần sẽ là con giáp phải đối mặt với nhiều thử thách và biến động lớn trong tháng Bính Thân do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Tương Xung (Dần - Thân).

Vận trình tài lộc của bạn có dấu hiệu sa sút rõ rệt, dòng tiền vào thì ít mà các khoản chi phí phát sinh bất ngờ lại quá nhiều. Bản mệnh dễ gặp phải chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh hoặc bị kẻ tiểu nhân quấy phá, khiến các hợp đồng tưởng chừng đã chắc chắn bỗng bị hủy bỏ phút chót. Tuổi Dân nên hết sức thận trọng trong chuyện làm ăn vì việc đầu tư mạo hiểm, cho vay mượn tiền bạc hay góp vốn làm ăn trong thời gian này hoàn toàn không thích hợp vì nguy cơ thua lỗ là rất cao.

Tóm lại, tuổi Dần cần giữ một tâm thế điềm tĩnh, hạ thấp cái tôi và kiểm tra thật kỹ lưỡng các điều khoản pháp lý trước khi đặt bút ký kết bất kỳ giấy tờ nào. Thắt chặt chi tiêu, bảo quản tài sản cẩn thận và tập trung vào các công việc cố định sẽ là chìa khóa vàng giúp tuổi Dần an toàn bước qua tháng xung khắc này. Bên cạnh đó, con giáp này cũng được khuyên nên chăm sóc bản thân thật tốt và thận trọng khi đi lại để phòng ngừa rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.