3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 6/7/2026

Tử vi học có nói dưới đây là 3 con giáp được cho là sẽ đón nhiều tin vui trong ngày thứ Hai, 6/7/2026, khởi đầu tuần mới vô cùng viên mãn.

Ngày thứ Hai, 6/7/2026, tức ngày 22 tháng 5 âm lịch, còn gọi là ngày Tân Tỵ thuộc tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Bạch Lạp Kim, nghĩa là nguồn vàng trân quý đang trong quá trình được nung nấu và tôi luyện trong lò để loại bỏ tạp chất. Nguồn năng lượng này đại diện cho sự tinh khiết, tư duy chính trực và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân để hướng tới những giá trị hoàn mỹ nhất.

Trong ngày này, những công việc liên quan đến học tập, đúc rút kinh nghiệm, sửa đổi kế hoạch hoặc đầu tư vào kiến thức sẽ dễ dàng gặt hái được thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, vì là kim loại còn đang nóng chảy nên vận trình tính cách có phần chưa ổn định, nhắc nhở bạn cần giữ sự kiên nhẫn, tránh nóng vội để không làm tổn hại đến tài lộc hiện có.

Tử vi học có nói, dưới sự giao hòa của năng lượng Hỏa vượng từ tháng Ngọ sưởi ấm cho Thổ khí tiềm ẩn trong địa chi Tỵ, đất trời khai mở một ngày mới đầy ắp cát khí, mang lại vận trình tài lộc bùng nổ cho 3 con giáp may mắn nhất dưới đây.

Con giáp tuổi Dậu

Đón nhận luồng sinh khí cát tường từ cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu), người tuổi Dậu sẽ là con giáp bước vào ngày đầu tuần với vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh sở hữu tư duy tài chính vô cùng sắc bén, giúp bạn nhanh chóng đưa ra những quyết định đầu tư chính xác và chiếm lĩnh được các cơ hội sinh lời độc quyền. Đường tài chính bừng sáng khi các nguồn thu nhập phụ từ công việc tay trái hoặc dự án cũ bỗng nhiên mang lại lợi nhuận vượt xa mức mong đợi.

Mạng lưới mối quan hệ xã giao chất lượng giúp người làm kinh doanh dễ dàng thuyết phục được những đối tác lớn, mang về những bản hợp đồng giá trị cao. Số dư tài khoản liên tục nhảy số chóng mặt tạo bước đệm tâm lý vững chắc, giúp con giáp tuổi Dậu khép lại ngày thứ Hai với nền tảng tài chính vững vàng và tâm thế ung dung.

Con giáp tuổi Sửu

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp quyền năng với địa chi ngày Tân Tỵ, người tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp đón hỷ khí vây quanh, tiền tài tự tìm đến tận cửa mà không cần vất vả tranh đoạt.

(Ảnh minh họa)

Sự chăm chỉ, kiên trì và uy tín mà bản mệnh dày công gây dựng bấy lâu nay bỗng chốc kết trái ngọt bằng những khoản tiền thưởng nóng hoặc quà tặng bất ngờ. Công việc kinh doanh buôn bán diễn ra vô cùng thuận lợi khi lượng khách hàng tự tìm đến tấp nập, giúp doanh thu trong ngày tăng trưởng vượt bậc.

Dòng tiền lưu động dồi dào chảy về tài khoản giúp bạn giải quyết triệt để các áp lực chi tiêu hay các khoản nợ tồn đọng trước đó. Đây là thời điểm vàng ngọc để bản mệnh tích lũy tài sản, khẳng định vị thế tôn quý và chuẩn bị cho những bước nhảy vọt tiếp theo.

Con giáp tuổi Thân

Thế cục Lục Hợp (Tỵ - Thân) thanh thuần mang lại cho con giáp tuổi Thân một ngày đại cát đại lợi, giúp bạn biến thách thức thành bàn đạp vươn tới vinh hoa phú quý.

(Ảnh minh họa)

Bản tính nhanh nhẹn kết hợp với vận khí xoay chuyển giúp người làm công ăn lương hay làm chủ doanh nghiệp đều gặt hái được những thành tựu tài chính xuất sắc. Quý nhân xuất hiện kịp thời giúp bạn tháo gỡ những nút thắt trong công việc, đồng thời mở ra những lối đi độc quyền đầy tiềm năng kiếm tiền.

Đường tài lộc thăng tiến vù vù khi dòng tiền từ các khoản đầu tư mạo hiểm nhẹ trước đây liên tục luân chuyển mượt mà vào túi. Tóm lại, con giáp này hoàn toàn có thể mỉm cười mãn nguyện khi khép lại ngày làm việc đầu tuần với một tinh thần phấn chấn và một nền tảng tài chính vô cùng dồi dào.

*Lưu ý chung:

Trong ngày Tân Tỵ với nạp âm Bạch Lạp Kim, cả 3 con giáp tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân cần đặc biệt chú ý kiểm soát cảm xúc, tránh để sự bốc đồng nhất thời làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ ngoại giao.

Dù vận trình tài lộc ngày đầu tuần đang vô cùng hanh thông, các bạn vẫn tuyệt đối không được chủ quan mà phải rà soát thật kỹ các điều khoản giấy tờ trước khi ký kết. Việc bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh cốt lõi là điều bắt buộc để phòng ngừa sự dòm ngó hay chơi xấu từ những kẻ tiểu nhân ghen ghét. Do năng lượng Hỏa khí của tháng Ngọ vẫn rất vượng, bản mệnh nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung đủ nước và tránh làm việc quá sức dưới thời tiết nắng nóng. Cuối cùng, hãy học cách sẻ chia bớt thành quả cát lành với người xung quanh bằng cách làm việc thiện để tích thêm phúc đức, giúp cho tài lộc luôn được hanh thông bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.