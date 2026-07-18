Nhà phân tích người Anh Alexander Mercouris đã chỉ ra rằng, mục tiêu chiếm 2 thành phố Kharkiv và Sumy của Nga ngày càng trở nên khả thi.

Theo giới truyền thông phương Tây, Quân đội Nga hiện đang bao vây cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk ở tỉnh Donetsk. Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo rằng, các nhóm phá hoại và trinh sát của Nga đã và đang hoạt động tích cực trên các tuyến đường tiếp cận Kramatorsk.

Theo đánh giá của nhà phân tích người Anh Alexander Mercouris, Quân đội Nga đang tự tin bao vây cụm cứ điểm phòng thủ của Ukraine ở hai thành phố Sloviansk và Kramatorsk (vùng Donetsk), đồng thời cũng đang đạt được những bước tiến đáng kể ở các vùng Sumy và Kharkiv.

Theo ông, các hành động tổng lực của Lực lượng Vũ trang Nga cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine ở khu vực phía Đông Ukraine nói chung và vùng Donbass nói riêng, đặc biệt là ở khu vực Donetsk.

“… mặc dù còn quá sớm để nói về sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine ở Donbass, nhưng Nga đang siết chặt vòng vây quanh Sloviansk và Kramatorsk. Đồng thời, tin tức về các bước tiến của Nga đang được cập nhật hàng ngày từ các khu vực Sumy và Kharkiv”, Mercouris đã chỉ ra.

Vị chuyên gia người Anh nói thêm, điều này đang diễn ra trong bối cảnh Ukraine tuyên bố về một cuộc tấn công lớn đang được Lực lượng Vũ trang Nga chuẩn bị ở vùng Chernihiv, có thể đưa quân Nga đến gần Kiev hơn.

Nhà phân tích cảnh báo mục tiêu chiếm Kharkiv và Sumy đang ngày càng trở nên rõ ràng, Lực lượng Vũ trang Nga đang nỗ lực thực hiện ý định của Tổng thống Vladimir Putin về việc thiết lập một vùng đệm an ninh trên biên giới Nga, nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine khoảng 30km.

Ông chỉ ra một thực tế là hiện chỉ còn một trạm xăng hoạt động ở Sumy, việc phá hủy tất cả các trạm nhiên liệu và làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Ukraine chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến diễn biến cuộc chiến ở khu vực đông bắc Ukraine, một khi Nga mở cuộc tấn công tổng lực.

Gần đây, các chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây cũng nhiều lần lên tiếng cảnh báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga tại khu vực Chernihiv.

Họ lưu ý nếu Nga phát động chiến dịch tấn công này, một lực lượng lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass sẽ bị cắt đứt nguồn tiếp tế; đồng thời, nếu quân Nga tiến được vào khu vực Chernihiv, thủ đô Kiev sẽ lại bị đe dọa.

Theo Topcor.ru



