Biến cố ở Zaporizhzhia: Kỹ sư trưởng thiệt mạng - Nga yêu cầu IAEA lên tiếng trước 'tội ác'

“UAV đã tấn công xe bảo dưỡng của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Kỹ sư trưởng Alexander Yakovlev và tài xế Dmitry Filippov đã thiệt mạng”, Giám đốc Rosatom nói.

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, ông Alexey Likhachev - Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom - cho biết, kỹ sư trưởng và tài xế của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào ngày 15/7.

UAV tấn công xe bảo dưỡng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia khiến cho kỹ sư trưởng Alexander Yakovlev (người trong ảnh) và một tài xế thiệt mạng. Ảnh: RT

Ông Likhachev cho biết trong một tuyên bố được Rosatom đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Max của Nga rằng UAV đã va chạm với xe nghiệp vụ của họ gần nhà máy: UAV đã lao vào một chiếc Toyota Camry chở kỹ sư trưởng Alexander Yakovlev gần ranh giới giữa khu công nghiệp của nhà máy và thành phố Enerhodar.

“UAV đã tấn công xe bảo dưỡng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Kỹ sư trưởng Alexander Yakovlev và tài xế Dmitry Filippov đã thiệt mạng”, ông Likhachev nói.

Giám đốc Rosatom cho biết thêm rằng các vụ tấn công tương tự trong hai tháng rưỡi qua đã khiến 13 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương, cảnh báo rằng chúng gây ra “mối đe dọa thực sự về một sự cố hạt nhân quy mô lớn” ảnh hưởng đến một số khu vực của Nga, Ukraine và EU.

Ông Likhachev mô tả vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố và kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) can thiệp.

“Chúng tôi kỳ vọng IAEA sẽ đưa ra phản hồi nhanh chóng, cụ thể và rõ ràng về thảm kịch này”, ông nói.

Ông Likhachev cũng cho biết giới lãnh đạo chính trị Nga đã được thông báo về vụ việc.

Còn đại diện nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho rằng cái chết của kỹ sư trưởng Yakovlev là “một cuộc tấn công vào nguyên tắc an toàn của cơ sở hạt nhân”, nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng hạt nhân và những người đảm bảo hoạt động an toàn của nó “phải luôn đứng ngoài chính trị”.

Với tư cách là kỹ sư trưởng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Yakovlev chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kỹ thuật và an toàn của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này.

Theo trang tin TRT World (Thổ Nhĩ Kỳ), lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân ở phía đông nam Ukraine, nhà máy lớn nhất châu Âu với sáu lò phản ứng này, từ những tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Kể từ đó, cả hai bên thường xuyên cáo buộc đối phương thực hiện các hành động quân sự gây nguy hiểm cho an ninh hạt nhân.

Thành phố Enerhodar - nơi phần lớn nhân viên của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sinh sống - thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

IAEA lên tiếng

Phản ứng trước vụ tấn công, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Kyiv đứng sau vụ việc. Bà viết trên nền tảng Telergram rằng "đây là tội ác" mà ông Grossi phải nhận ra. "Chúng tôi yêu cầu một tuyên bố rõ ràng lên án vụ giết người này từ các cơ quan quốc tế có liên quan, trước hết là IAEA."

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết đây "là một cuộc tấn công không thể chấp nhận được vào nhà máy và ban quản lý của nó, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn hạt nhân". Ảnh: AP

Ông Rafael Grossi - người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc - đã lên án vụ việc, nhưng không đề cập cụ thể đến Ukraine hay Nga.

Ông Grossi cho biết đây "là một cuộc tấn công không thể chấp nhận được vào nhà máy và ban quản lý của nó, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn hạt nhân".

Trước đó, vào ngày 10/7, Điện Kremlin từng cáo buộc Ukraine leo thang những hành động mà họ gọi là "khủng bố" nhằm vào nhà máy điện hạt nhân này.

Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Các cuộc tấn công của Nga

Trong khi đó, TRT World đưa tin, theo các nhà chức trách Ukraine, các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến 13 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Các cuộc tấn công ban ngày nhắm vào các cơ sở công nghiệp và y tế tại thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen và thành phố Sumy ở phía đông bắc Ukraine, gần biên giới với Nga.

Theo thông báo của chính quyền Odessa, thành phố này đã phải hứng chịu thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga nhắm vào cảng và cơ sở hạ tầng dân sự trong một ngày.



