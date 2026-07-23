Chỉ vì một bát cơm nguội, tôi biết bí mật chồng giấu mình suốt 11 năm

Tôi lật tiếp những trang sau. Câu ấy xuất hiện rất nhiều lần.

Mười một năm kết hôn, tôi luôn nghĩ chồng có một tật rất khó bỏ. Anh gần như không bao giờ để thừa cơm. Dù chỉ còn một bát nhỏ sau bữa tối, sáng hôm sau anh cũng mang ra ăn hết. Có hôm cơm đã nguội cứng, tôi bảo đổ đi rồi nấu mới nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Tôi từng cáu vì cho rằng anh quá tiết kiệm, thậm chí hơi cực đoan.

Nhiều lần tôi cố tình bỏ bát cơm nguội đi trước khi anh dậy. Anh không giận, chỉ lặng lẽ nấu ít cơm mới rồi đi làm. Nhưng từ hôm đó, tôi để ý thấy anh luôn chủ động cất phần cơm thừa vào hộp trước khi đi ngủ, như sợ sáng hôm sau tôi lại mang đổ.

Thói quen ấy kéo dài suốt hơn mười năm.

Cho đến một cuối tuần, tôi dọn lại căn nhà cũ của bố mẹ chồng để chuẩn bị sửa sang. Trong lúc lau chiếc tủ gỗ đã cũ, tôi vô tình nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ của mẹ chồng. Đó là cuốn sổ bà ghi chép chi tiêu từ hơn hai mươi năm trước.

Từng trang giấy đều kín chữ. Tiền điện, tiền học, tiền thuốc, tiền gạo... Mỗi khoản đều được tính rất cẩn thận. Đến một trang, tôi dừng lại rất lâu trước dòng chữ ngắn ngủi: "Hôm nay chỉ còn một bát cơm nguội. Mình ăn, để phần cơm mới cho hai con."

Tôi lật tiếp những trang sau. Câu ấy xuất hiện rất nhiều lần.

Ảnh minh họa

Có hôm bà viết: "Con đang tuổi lớn, phải ăn no". Có hôm lại là: "Bố nó đi làm nặng, để cơm mới cho ông ấy".

Đúng lúc ấy, bố chồng đi vào. Thấy tôi cầm cuốn sổ, ông khẽ thở dài rồi kể rằng thời chồng tôi còn nhỏ, gia đình rất khó khăn. Có những ngày chỉ đủ gạo nấu một nồi cơm nhỏ. Mẹ chồng luôn nhận phần cơm nguội từ hôm trước hoặc chan nước sôi ăn cho qua bữa để chồng và các con được ăn cơm nóng.

Ông bảo có lần cậu con trai mới học cấp hai phát hiện mẹ chỉ ăn cơm nguội nhiều ngày liền. Từ hôm đó, cứ hễ còn cơm thừa là cậu bé sẽ giành ăn trước. Ban đầu chỉ để mẹ không phải ăn phần ấy nữa, rồi thói quen ấy theo cậu đến tận khi trưởng thành.

Tôi nghe mà lặng người.

Hóa ra suốt mười một năm chung sống, chồng chưa từng kể cho tôi câu chuyện ấy. Trong mắt tôi, anh chỉ là người đàn ông quá tiết kiệm. Còn với anh, bát cơm nguội chưa bao giờ là chuyện của tiền bạc. Nó là ký ức về những ngày mẹ âm thầm nhường phần ngon nhất cho chồng con, là một thói quen được hình thành từ lòng thương mẹ nhiều hơn cả ý thức tiết kiệm.

Tối hôm đó, bữa cơm còn thừa đúng một bát nhỏ. Theo phản xạ, tôi định cất đi cho anh ăn sáng. Nhưng rồi tôi lấy thêm hai chiếc bát, chia đều phần cơm ấy cho cả hai vợ chồng.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi chỉ cười và bảo từ nay cơm nguội không còn là phần của riêng anh nữa.

Đó cũng là lần đầu tiên sau mười một năm, tôi hiểu rằng có những thói quen đi theo một con người cả đời không phải vì họ không muốn thay đổi, mà vì trong mỗi hành động nhỏ đều cất giữ một ký ức mà họ chưa từng đủ can đảm để kể thành lời.