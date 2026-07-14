Chi tiết lộ rõ thái độ của Louis Nguyễn khi Tăng Thanh Hà quyết tâm tái xuất showbiz

Dù không thể hiện ra mặt quá nhiều nhưng cũng đoán được thái độ chồng doanh nhân khi Tăng Thanh Hà trở lại phim ảnh.

Sau hơn một thập kỷ gần như rút khỏi làng giải trí, Tăng Thanh Hà đang có màn trở lại khiến mạng xã hội liên tục "dậy sóng". Từ việc nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng , xuất hiện dày đặc tại các sự kiện đến liên tiếp góp mặt trên những tạp chí thời trang danh tiếng, mọi động thái của "ngọc nữ" đều thu hút sự quan tâm. Không chỉ khán giả hay bạn bè trong giới giải trí, phản ứng của ông xã Louis Nguyễn trước màn trở lại của vợ cũng trở thành chủ đề được bàn tán.

Mới đây, Tăng Thanh Hà chính thức trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Marie Claire Vietnam. Trong bộ ảnh mới, nữ diễn viên ghi điểm với vẻ đẹp sang trọng, thần thái cuốn hút cùng ánh mắt cuốn hút. Dù đã bước sang tuổi 40 và là mẹ của ba con, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được phong độ nhan sắc khiến cư dân mạng dành nhiều lời khen. Giữa thời điểm bộ ảnh nhận được sự chú ý lớn, một chi tiết nhỏ từ Louis Nguyễn cũng nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Nam doanh nhân đã chia sẻ lại hình ảnh bìa tạp chí của vợ lên story, đồng thời đính kèm biểu tượng trái tim màu đỏ. Không viết dòng trạng thái dài hay thể hiện tình cảm một cách phô trương, chỉ một hành động đơn giản cũng đủ cho thấy sự quan tâm và ủng hộ mà Louis Nguyễn dành cho Tăng Thanh Hà.

Đây không phải lần đầu tiên doanh nhân Louis Nguyễn âm thầm đồng hành cùng vợ trong hành trình trở lại với nghệ thuật. Trước đó, mỗi khi Tăng Thanh Hà xuất hiện tại sự kiện, công bố dự án mới hay chia sẻ những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, ông xã cô đều nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ theo cách kín đáo nhưng đầy tinh tế. Chính sự đồng hành lặng lẽ ấy khiến nhiều người nhận xét Louis Nguyễn luôn là "hậu phương" vững chắc để Tăng Thanh Hà yên tâm theo đuổi những quyết định của mình. Bên cạnh sự cổ vũ của người hâm mộ, việc luôn có chồng âm thầm đứng phía sau cũng được xem là nguồn động viên lớn đối với "ngọc nữ" trong lần trở lại đặc biệt này.

Dù không trực tiếp ra mặt nhưng chồng Tăng Thanh Hà luôn có những hành động thể hiện sự ủng hộ, quan tâm dành cho vợ

Dù bận rộn với lần tái xuất này, nhưng "ngọc nữ" vẫn dành thời gian hẹn hò riêng tư cùng chồng

Hôn nhân viên mãn của Tăng Thanh Hà và chồng doanh nhân

Tháng 11/2012, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn chính thức về chung một nhà trong đám cưới được xem là sự kiện đình đám bậc nhất Vbiz thời điểm đó. Một bên là "ngọc nữ màn ảnh Việt" sở hữu sức ảnh hưởng lớn trong showbiz, bên còn lại là thiếu gia thuộc gia đình danh tiếng giàu có, nên ngay từ khi thông tin kết hôn được công bố, hôn lễ của cặp đôi đã trở thành tâm điểm truyền thông. Trong ngày trọng đại, Tăng Thanh Hà gây ấn tượng với nhan sắc dịu dàng, thanh lịch cùng thần thái sang trọng chuẩn “dâu hào môn”. Nữ diễn viên xuất hiện nổi bật bên cạnh dàn xe sang tiền tỷ đưa đón, đồng thời ghi dấu bằng loạt khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ bên ông xã Louis Nguyễn.

Vợ chồng Hà Tăng luôn sát cánh bên nhau trong hơn 1 thập kỷ qua

Dù là con dâu trong một trong những gia tộc kinh doanh nổi tiếng tại Việt Nam, nhưng Tăng Thanh Hà chưa từng khiến người ta cảm thấy xa cách. Cặp đôi hiện có với nhau 3 người con và đang sống tại TP.HCM. Dù là dâu nhà "trâm anh thế phiệt", Hà Tăng chưa từng khoe khoang cuộc sống giàu sang. Thay vào đó, trên mạng xã hội, người ta thường xuyên thấy cô khoe… vườn rau, bữa ăn tự nấu, hoặc những khoảnh khắc đời thường bên con cái.

Điểm đáng chú ý ở gia đình này là cách vợ chồng Hà Tăng nuôi con. Cô và ông xã cho con học trường quốc tế, nhưng song song đó vẫn hướng con về giá trị truyền thống, tự lập và gần gũi với thiên nhiên. Các con được cùng bố mẹ làm vườn, gói bánh Tết, tự rửa bát, tưới cây, đi leo núi hoặc ra đồng… như những đứa trẻ bình thường, chứ không hề sống trong "lồng kính" của nhà giàu.

Tăng Thanh Hà được khen là người phụ nữ đảm đang, vén khéo

Tăng Thanh Hà được chồng ủng hộ, gia đình chồng cũng nôn nao chờ phim của cô ra rạp

Ảnh: FBNV