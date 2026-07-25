Chi hơn 32 triệu cho bữa tối nhà hàng fine dining ở TP.HCM, cô gái nhận về hàng loạt bình luận chê cách bày món không xứng tầm

Trải nghiệm dùng bữa tại một nhà hàng 1 sao Michelin ở TP.HCM với chi phí hơn 32 triệu đồng cho một buổi tối đã nhận được nhiều chú ý, khi người trải nghiệm đánh giá cao không gian, món ăn lẫn dịch vụ. Tuy nhiên, phần trình bày món lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Fine dining vốn không chỉ đơn thuần là câu chuyện thưởng thức món ăn, mà còn là tổng hòa của không gian, cách phục vụ, câu chuyện phía sau từng món và cảm xúc trong suốt hành trình trải nghiệm. Chính vì vậy, mỗi lần một nhà hàng cao cấp xuất hiện hay được nhắc tới, đặc biệt là những cái tên nằm trong danh sách Michelin Guide, mức giá và chất lượng trải nghiệm luôn nhận được nhiều bàn luận.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ trải nghiệm sau khi chi hơn 32 triệu đồng cho một bữa tối tại nhà hàng đạt 1 sao Michelin ở TP.HCM vào tháng 6/2026. Theo chia sẻ, tổng chi phí cho bữa ăn là 32,586 triệu đồng, tương đương khoảng 3,85 triệu đồng/người.

Một cô gái chia sẻ trải nghiệm fine dining tại nhà hàng vừa đạt 1 sao Michelin ở TP.HCM

Cụ thể, phần không gian được chấm 9,5/10 với nhận xét đây là một villa nhỏ, ấm cúng, sang trọng nhưng không phô trương, tạo cảm giác thư giãn. Về món ăn, thực khách này cũng dành 9,5/10 khi cho rằng thực đơn có sự cân bằng, kết hợp giữa những nguyên liệu cao cấp cùng nguyên liệu Việt Nam, mang đến hương vị tinh tế, có điểm nhấn và nhiều món mới lạ.

Phần phục vụ nhận được điểm tuyệt đối 10/10. Theo chia sẻ, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giới thiệu kỹ về từng món ăn, giúp thực khách cảm nhận được câu chuyện và dụng ý phía sau mỗi phần ăn.

“Khoảng 3 tiếng nhưng không hề chán, mỗi món đều có câu chuyện riêng”, người này viết, đồng thời tổng kết toàn bộ trải nghiệm đạt 9,6/10 và cho rằng đây là mức trải nghiệm xứng đáng với một nhà hàng 1 sao Michelin.

Người này chấm số điểm cao và cho rằng đây là mức trải nghiệm xứng đáng với một nhà hàng 1 sao Michelin.

Phần trình bày món gây tranh luận

Bên cạnh những lời khen về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm tổng thể, bài đăng cũng nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt xoay quanh cách trình bày món ăn.

Một số cư dân mạng cho rằng phần plating (trình bày món) khá đơn điệu, chưa thực sự tạo được cảm giác hấp dẫn, thậm chí có người nhận xét các món ăn nhìn chưa tương xứng với mức giá hơn 3 triệu đồng/người.

Thực đơn của phần ăn do cô gái này chia sẻ

Phần trình bày món được nhiều người cho rằng hơi đơn điệu, chưa hấp dẫn. Ảnh: @mochibokigo

“Chưa cần biết giá tiền nhưng mà trình bày món ăn nhìn chưa đẹp”, một tài khoản bình luận.

Một số ý kiến khác cho rằng ở cùng phân khúc giá, họ từng có trải nghiệm tại các nhà hàng omakase hoặc fine dining ở nước ngoài với phần trình bày bắt mắt hơn.

Một thực khách từng đến đây cũng bày tỏ trải nghiệm không như kỳ vọng, cho rằng món ăn ở mức ổn nhưng vấn đề nằm ở dịch vụ. Người này kể lại cảm giác chưa hài lòng khi nhân viên phục vụ chưa tạo được sự kết nối trong bữa ăn.

Một số người khác lại dành lời khen cho nhà hàng, cho rằng xứng với giá tiền. Ảnh: @mochibokigo

Tuy nhiên, không phải tất cả phản hồi đều tiêu cực. Một số người từng trải nghiệm lại dành lời khen cho nhà hàng, nhận xét món ăn ngon, khẩu phần khiến họ bất ngờ vì “tưởng không no nhưng no không tưởng”, đồng thời đánh giá cao cách xây dựng thực đơn.

Một ý kiến khác cho rằng mức giá này thực tế không quá cao so với những nhà hàng 1 sao Michelin cùng phân khúc tại Hàn Quốc hay Mỹ, dù vẫn cho rằng phần trình bày món cần cải thiện.

Hình ảnh một số món ăn và hoá đơn bữa tối hôm đó do tài khoản này đăng tải. Ảnh: @mochibokigo

CieL - nhà hàng 1 sao Michelin với phong cách kết hợp Đông - Tây

Nhà hàng được nhắc tới trong bài đăng là CieL, địa điểm từng được trao một sao Michelin trong lễ công bố Michelin Guide 2025 và 2026.

Tọa lạc tại khu vực Thảo Điền (TP.HCM), CieL được dẫn dắt bởi bếp trưởng Lê Việt Hồng, sinh năm 1992. Anh cũng là người nhận giải thưởng “Đầu bếp trẻ xuất sắc” của Michelin Guide trong lễ công bố tối năm 2025. Các thẩm định viên Michelin đánh giá CieL sở hữu phong cách ẩm thực sáng tạo, kỹ thuật chế biến tinh tế cùng không gian ấm cúng.

Ý tưởng về CieL bắt đầu từ năm 2015, khi Việt Hồng theo học ẩm thực tại Paris và hình thành giấc mơ xây dựng một không gian ẩm thực mang hơi hướng châu Âu. Tuy nhiên, dự án từng phải tạm hoãn vào năm 2017 vì khó khăn tài chính.

Bếp trưởng Lê Việt Hồng tại căn bếp nhà hàng. Ảnh: CieL

Đến năm 2019, sau cuộc gặp với Liêm - người bạn và cũng là cộng sự sau này, dự án CieL được tái khởi động. Năm 2023, sau thời gian làm việc tại những nhà hàng danh tiếng như các nhà hàng đạt 3 sao Michelin Noma, Sézanne và Disfrutar, bếp trưởng Việt Hồng trở về Việt Nam và chính thức mở cửa CieL vào tháng 9/2024.

Nhà hàng theo đuổi phong cách ẩm thực lấy cảm hứng từ hai yếu tố “đất liền” và “đại dương”, kết hợp văn hóa ẩm thực Đông - Tây, từ Pháp, Nhật Bản đến Việt Nam và Ấn Độ.

Khuôn viên nhà hàng CieL. Ảnh: CieL

CieL phục vụ tasting menu (thực đơn nếm thử) cao cấp gồm khoảng 10 món nhỏ. Trong suốt bữa ăn, nhân viên sẽ giới thiệu chi tiết về nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và câu chuyện phía sau từng món, nhằm tạo nên một hành trình trải nghiệm thay vì chỉ là một bữa ăn thông thường.

Không gian nhà hàng mang phong cách Bắc Âu kết hợp sự tối giản của Nhật Bản. Khu vực bếp mở ở tầng trệt cho phép thực khách quan sát quá trình chế biến, phía sau là khu vườn nhiệt đới xanh mướt; tầng trên mang vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng. Nhà hàng chỉ phục vụ khoảng 15 thực khách mỗi buổi tối, từ 18h đến 23h và yêu cầu đặt bàn trước.

Ảnh: CieL

Một trong những món được Michelin gợi ý khi đến CieL là bóng cá trứng hấp - món ăn được xem là đại diện cho tinh thần kết hợp Đông - Tây của nhà hàng. Theo đại diện CieL, đây cũng là món đặc trưng xuất hiện từ ngày đầu mở cửa và chưa từng thay đổi trong các mùa thực đơn.

Món ăn kết hợp nguyên liệu phương Đông là bóng cá với kỹ thuật chế biến của ẩm thực Pháp, thể hiện phong cách sáng tạo tự do của bếp trưởng Việt Hồng.

Bài toán nguyên liệu Việt trong nhà hàng cao cấp

Dù Việt Nam sở hữu nguồn nguyên liệu phong phú, việc đưa các sản phẩm bản địa vào thực đơn fine dining vẫn còn nhiều thách thức.

Ảnh: CieL

Theo chia sẻ từ phía CieL, nhiều nguyên liệu chất lượng cao trong nước hiện vẫn được sản xuất ở quy mô nhỏ, khó đảm bảo nguồn cung ổn định. Bên cạnh đó, hệ thống bảo quản, vận chuyển và các thủ tục liên quan cũng là những yếu tố khiến việc khai thác nguyên liệu địa phương gặp nhiều hạn chế.

Ví dụ, một số loại thịt heo rừng Tây Bắc được đánh giá có chất lượng tốt nhưng việc vận chuyển vào khu vực phía Nam vẫn gặp khó khăn do thiếu hệ thống bảo quản phù hợp. Điều này khiến các đầu bếp dù muốn khai thác nhiều hơn nguyên liệu Việt vẫn phải cân nhắc về tính ổn định và khả năng duy trì chất lượng lâu dài.