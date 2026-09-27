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Chỉ ăn cá thay thịt theo lời khuyên của bác sĩ, người đàn ông có hơn 20 khối polyp đại tràng bất ngờ khi đi khám

Tuấn Khang
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Sau khi nội soi đại tràng, hơn 20 polyp đã được cắt bỏ, trong đó có một polyp được đánh giá là ung thư biểu mô tại chỗ, suýt nữa thì phát triển thành ung thư đại trực tràng.

Bác sĩ Yang Ziwei, chuyên khoa tiêu hóa và gan mật (Trung Quốc), mới đây chia sẻ trường hợp một bệnh nhân nam khoảng 50 tuổi đến khám sau khi xét nghiệm máu ẩn trong phân dương tính. Sau khi nội soi đại tràng, hơn 20 polyp đã được cắt bỏ, trong đó có một polyp được đánh giá là ung thư biểu mô tại chỗ, suýt nữa thì phát triển thành ung thư đại trực tràng. Điều đáng ngạc nhiên là, sau khi làm theo lời khuyên của bác sĩ và thay đổi chế độ ăn uống, thay thế hoàn toàn thịt bằng cá, lần nội soi đại tràng thứ năm của bệnh nhân cho thấy không còn polyp nào phát triển trong ruột, cho thấy sự cải thiện đáng kể.

Bác sĩ Yang Ziwei đã chỉ ra trên chương trình "Sống Khỏe" rằng sau lần phẫu thuật đầu tiên loại bỏ hơn 20 polyp, bệnh nhân khoảng 50 tuổi này đã từ bỏ những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu và ăn trầu cau. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra theo dõi 6 tháng sau đó cho thấy hàng chục polyp đã mọc lại. Để phá vỡ vòng luẩn quẩn của viêm nhiễm và hình thành polyp, bác sĩ khuyên ông nên thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống. Ngoài việc ăn nhiều rau, ông được khuyên chỉ nên ăn cá và tránh tất cả các loại thịt khác.

- Ảnh 1.

Nghiên cứu đã khẳng định rằng ăn từ 100 đến 200 gram cá mỗi tuần có thể giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng đến 7%; hình ảnh chỉ mang tính minh họa và không liên quan đến tin tức này. (Ảnh: Ảnh tư liệu của Formosa News)

Bác sĩ Yang Ziwei giải thích rằng axit béo không bão hòa đa omega-3 có nhiều trong cá và dầu cá có tác dụng chống viêm tuyệt vời, giúp cải thiện môi trường đường ruột và ức chế sự tái phát polyp. Sau khi bệnh nhân tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ và điều chỉnh chế độ ăn uống, số lượng polyp đã giảm mạnh từ khoảng chục cái, cuối cùng về 0.

Thực tế, tác dụng của việc ăn cá trong phòng ngừa ung thư đại trực tràng không phải là trường hợp cá biệt. Bác sĩ Yang Ziwei đã trích dẫn dữ liệu từ một nghiên cứu quy mô lớn kéo dài 14,9 năm, bao gồm 520.000 người ở 10 quốc gia châu Âu, cho thấy chế độ ăn giàu cá có thể làm giảm hiệu quả nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ 100 đến 200 gram cá mỗi tuần có thể giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng đến 7%. Nếu tổng lượng cá và hải sản tiêu thụ hàng tuần vượt quá 357 gram, nguy cơ có thể giảm đáng kể đến 12%. Bác sĩ cũng khuyến cáo rằng việc ăn nhiều cá béo như cá thu để bổ sung dinh dưỡng là một thói quen sinh hoạt quan trọng để duy trì sức khỏe đường ruột và tránh nguy cơ ung thư đại trực tràng.

(Nguồn: TW Yahoo)

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Tags

polyp

ung thư đại trực tràng

dinh dưỡng

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