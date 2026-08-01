Check in Việt Nam trong kỳ nghỉ, hot girl cổ vũ nhận mưa lời khen vì quá xinh, follow tăng chóng mặt

Cô nàng hot girl đã có một kỳ nghỉ dưỡng khá thoải mái và tận hưởng.

Chuyến du lịch tại Việt Nam của Meng Jie một trong những gương mặt hot girl nổi tiếng nhất của đội cổ vũ Rakuten Girls, đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Chỉ với loạt ảnh và video ghi lại kỳ nghỉ bên biển, nữ hoạt náo viên nhanh chóng nhận về hàng loạt lời khen nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách biến hóa linh hoạt, giúp các bài đăng đạt lượng tương tác ấn tượng.

Trên trang Instagram cá nhân, nàng hot girl liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ tại Việt Nam.

Trong một số bức ảnh, cô diện chiếc váy trắng trễ vai đứng trên ban công khách sạn với khung cảnh biển phía sau, mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch. Ngay sau đó, người đẹp lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi chuyển sang phong cách năng động và gợi cảm hơn với những bộ đồ bơi rực rỡ trong các hoạt động ngoài bãi biển.

Bên cạnh những bức ảnh tạo dáng, Meng Jie còn đăng tải nhiều đoạn video ghi lại hành trình khám phá các địa điểm du lịch tại Việt Nam. Xen kẽ giữa khung cảnh biển xanh, nắng vàng là những màn nhảy ngắn, biểu cảm đáng yêu và phong cách thời trang mùa hè trẻ trung, giúp nội dung nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Loạt bài đăng mới lập tức thu hút lượng lớn lượt thích và bình luận từ người hâm mộ. Không ít cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc của nữ hoạt náo viên với những bình luận như: "Đẹp không góc chết", "Đúng là tiên nữ đội cổ vũ", "Mùa hè sinh ra là để dành cho cô ấy" hay "Việt Nam lên hình càng đẹp hơn với Meng Jie". Nhờ sức hút của những bài đăng này, trang cá nhân của cô cũng ghi nhận lượng người theo dõi và tương tác tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Meng Jie từ lâu đã là một trong những gương mặt nổi bật của Rakuten Girls, đội cổ vũ trực thuộc CLB bóng chày Rakuten Monkeys. Với gương mặt thanh tú cùng nụ cười tươi, cô được người hâm mộ ưu ái gọi bằng những biệt danh như tiên nữ đội cổ vũ hay mỹ nhân có nụ cười chữa lành. Ngoài công việc cổ vũ trên sân bóng, Meng Jie còn thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình giải trí và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, quảng cáo.

Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến nghỉ dưỡng cũng khiến nhiều người hâm mộ trong nước thích thú. Dưới phần bình luận, không ít fan Việt để lại lời chào và bày tỏ hy vọng nữ hot girl sẽ sớm quay trở lại để khám phá thêm nhiều địa danh khác.

Không cần những bộ ảnh được đầu tư cầu kỳ, chỉ với những khoảnh khắc đời thường trong chuyến nghỉ dưỡng, Meng Jie vẫn đủ sức tạo nên sức hút lớn trên mạng xã hội. Loạt hình check-in tại Việt Nam tiếp tục giúp tên tuổi của cô phủ sóng rộng rãi, đồng thời khiến lượng tương tác trên các nền tảng cá nhân tăng mạnh trong những ngày qua.