Người phụ nữ mất liên lạc với gia đình 48 năm và cuộc hội ngộ xúc động sau hơn 30 giờ liên tục xác minh

Cuộc đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ diễn ra trong niềm xúc động của các thành viên trong gia đình và những người chứng kiến.

Theo thông tin từ báo điện tử Lào Cai thì vào tối 27/7, Trưởng Công an xã Lâm Giang nhận được cuộc gọi và tin nhắn đề nghị hỗ trợ tìm người thân của bà Hà Thị Huân, xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp thì cách đây 48 năm, chị gái bà Hà Thị Huân là bà Hà Thị Đênh (SN 1949), trú tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Quang Xá, tỉnh Hưng Yên), trong một lần đi buôn đến khu vực ga Lang Thíp, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (nay thuộc xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai) bị ốm nặng và phải gửi con gái 8 tuổi tên Ánh, sinh năm 1970, cho một gia đình địa phương có người đàn ông tên Quý chăm sóc.

Sau khi trở về quê nhà, gia đình nhiều lần quay lại tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trước khi qua đời, bà Hà Thị Đênh vẫn luôn đau đáu mong tìm lại người con thất lạc. Từ những dữ liệu ít ỏi, cán bộ Công an xã Lâm Giang đã khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và vận dụng hiểu biết về phong tục địa phương để rà soát, đối chiếu thông tin.

Sau hơn 30 giờ liên tục xác minh, đến tối 28/7, lực lượng Công an xác định bà Triệu Thị Chíp (trước đây tên là Ánh), trú thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp, con nuôi của ông Triệu Văn Quý, chính là người con thất lạc của gia đình bà Hà Thị Đênh.

Bà Triệu Thị Chíp (mặc trang phục dân tộc Dao) đoàn tụ với gia đình sau 48 năm thất lạc. (Nguồn ảnh: Báo CAND)

Sau khi xác minh, Công an xã đã kết nối cuộc gọi video giữa bà Chíp và người dì ruột ở Hưng Yên. Qua cuộc trò chuyện, hai bên xác nhận đúng là người thân đã thất lạc suốt gần nửa thế kỷ.

Ngày 2/8 vừa qua, Công an xã Lâm Giang tổ chức cho bà Triệu Thị Chíp gặp lại người thân tại trụ sở Công an xã. Cuộc đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ xa cách diễn ra trong không khí xúc động, hạnh phúc. Câu chuyện về cuộc hội ngộ người thân sau 48 năm xa cách của bà Triệu Thị Chíp đang được chia sẻ và nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận.

Hương Trà (T/H)