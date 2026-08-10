Chế Linh mừng trước sự thay đổi của TP.HCM

"Tôi mừng vì thấy thành phố vẫn nguyên vẹn nhưng lại đẹp hơn, mới hơn, nhìn y chang ở nước ngoài" – Chế Linh nói.

Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh ông đi tham qua TP.HCM.

Nam danh ca chia sẻ: "Hiện tại, tôi đang ở Sài Gòn và đứng cạnh sông Sài Gòn, tức là ở bến Bạch Đằng.

Sở dĩ tôi tìm đến đây vì tôi từng có nhiều kỷ niệm tại nơi đây. Tôi cảm thấy khác lạ vì ngày nay ở đây có nhiều đổi mới, thay đổi, xây dựng mới và nhiều cái đẹp.

Tất nhiên, trước đây sông Sài Gòn cũng đẹp nhưng là vẻ đẹp khác còn bây giờ là một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp tân thời, hiện đại hơn. Mấy chục năm rồi thì mọi thứ phải thay đổi, đổi mới.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn nhiều kỷ niệm về nơi đây và dù thay đổi thế nào thì tôi vẫn tìm lại được những kỷ niệm đó. Dù ở nước ngoài hay Việt Nam, tôi cũng sẽ cố gắng tìm đến những nơi có nhiều hình ảnh đẹp, giá trị để gửi tới khán giả".

Nói rồi, Chế Linh đi bộ qua đường để qua bên bờ sông Sài Gòn. Ông nói: "Từ bên kia đường để qua được bên bờ sông tôi mất khá lâu vì xe cộ tấp nập. Nhưng rất dễ thương ở chỗ khi tôi xuống đường sang đường thì xe vẫn dừng lại, rất văn minh. Tôi rất thích thú khi được về lại nơi gắn bó nhiều kỷ niệm với mình khi xưa.

Hồi xưa thì sông Sài Gòn đẹp trong sự yên ả, bình lặng còn bây giờ thì nhộn nhịp, sôi động. Cũng mấy mươi năm trôi qua rồi nên phải có sự thay đổi, xây dựng mới. Tôi mừng vì thấy thành phố vẫn nguyên vẹn nhưng lại đẹp hơn, mới hơn, nhìn y chang ở nước ngoài".

Được biết, suốt thời gian qua, danh ca Chế Linh đã thực hiện một chuyến đi xuyên Việt từ Nam ra Bắc, từ mũi Cà Mau ra đảo Phú Quốc, tới Nha Trang, Đà Nẵng, Huế rồi ra khắp cả tỉnh thành miền Bắc, lên tận cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang (cũ) để ghi lại những khoảnh khắc, vẻ đẹp của quê hương đất nước.

Dù ở tuổi U90, nam danh ca vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn, đi lại không mệt mà còn hào hứng trò chuyện với người dân địa phương ở các tỉnh thành mình đi qua, giới thiệu, dẫn dắt khán giả về các địa danh. Ông cho biết muốn ghi lại các hình ảnh để sau này con cháu được nhìn lại về hành trình của mình.