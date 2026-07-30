Nữ NSƯT 48 tuổi nói thẳng: "Đó là cái nghiệp của tôi"

"Tôi nói thẳng, tôi gần như không có thói quen bắt chước bất kỳ ca sĩ nào" – NSƯT Vân Khánh nói.

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh trong vai trò giám khảo.



Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự cảm phục trước các tài năng của thế hệ trẻ khi biến hóa thành một người khác. Khánh Vân cũng chia sẻ quan điểm làm nghề của bản thân: "Giả được giọng hát của một người đã khó rồi. Không còn phụ thuộc quá nhiều vào hóa trang thì các bạn phải nghiên cứu rất kỹ cách nhả chữ, lấy hơi, thần thái và phong cách biểu diễn của thần tượng mình lựa chọn.

Vân Khánh

Là người đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm, tôi càng cảm phục hơn khi chứng kiến những ca sĩ trẻ có thể hóa thân thành một nghệ sĩ khác. Tôi thừa nhận, đó là điều không hề dễ.

Tôi nói thẳng, tôi gần như không có thói quen bắt chước bất kỳ ca sĩ nào. Thay vào đó, tôi lựa chọn xây dựng dấu ấn cá nhân ngay từ những ngày đầu bước lên sân khấu.

Điều đó không có nghĩa tôi khép mình trong một phong cách duy nhất. Trong nhiều chương trình giải trí, tôi vẫn sẵn sàng hát những ca khúc ngoài sở trường hay thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới để tạo sự mới mẻ.

Làm mới là điều bắt buộc, nhưng làm mới không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn bản thân hay chạy theo người khác. Mình vẫn phải giữ được màu sắc riêng của mình.

Một ca sĩ chuyên nghiệp cần biết cách thích nghi với từng dòng nhạc. Người hát dân ca vẫn có thể thể hiện nhạc nhẹ, nhạc truyền thống hay những ca khúc mang tính hiện đại, miễn là biết điều chỉnh kỹ thuật và cảm xúc cho phù hợp".

Về sự nghiệp của mình, Vân Khánh chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chọn nghề mà luôn tin rằng nghệ thuật đã chọn mình. Đây là cái nghiệp của tôi và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được hát

Điều quan trọng nhất để một ca sĩ tồn tại lâu dài là hát bằng tất cả trái tim. Cảm xúc mới là điều chạm đến khán giả và người nghệ sĩ phải luôn giữ được màu sắc của chính mình.

Đến hôm nay, sau gần ba thập kỷ đứng trên sân khấu, tôi vẫn giữ nguyên sự chỉn chu và niềm say mê dành cho âm nhạc. Với tôi, nghệ sĩ có thể học hỏi, có thể làm mới nhưng điều khiến khán giả nhớ mãi vẫn là một giọng hát chân thành và một dấu ấn không thể thay thế".