Chạy bộ buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Một số thầy thuốc Đông y cho rằng, xét theo quy luật “âm dương tiêu trưởng” , chạy sáng và chạy đêm có ảnh hưởng rất khác nhau đến cơ thể con người. Theo lý luận của Đông y, buổi sáng vận động nhiều giúp nuôi dưỡng dương khí , vì sáng là lúc dương khí trong cơ thể bắt đầu sinh phát. Buổi sáng dưỡng dương, buổi chiều dưỡng âm - đó mới là quy luật tự nhiên hài hòa.

Nếu để đến buổi tối mới vận động, thì về mặt nguyên lý, việc này sẽ khiến cơ thể phát tán dương khí , đi ngược với quy luật tự nhiên.

Đặc biệt, Đông y cũng nhấn mạnh rằng, vào ban đêm, hàn khí dễ xâm nhập cơ thể . Khi chạy bộ, cơ thể toát mồ hôi, lỗ chân lông mở ra , nếu lúc này bị gió lạnh thổi vào, tà khí rất dễ nhân cơ hội xâm nhập , khiến chức năng cơ thể suy yếu .

Từ góc độ này, nhiều thầy thuốc Đông y cho rằng, chạy sáng tốt hơn chạy đêm .

Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng quan điểm của Đông y là dựa trên hoàn cảnh thời xưa . Khi đó, con người “làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn”, điều kiện sống và dinh dưỡng đều khác xa hiện nay.

Ngày nay, chỉ cần kiểm soát cường độ chạy hợp lý, chú ý bổ sung dinh dưỡng , thì chạy đêm cũng có thể mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe .

Dù sao thì, vận động vẫn tốt hơn là không vận động .

Dù là chạy sáng hay chạy đêm, mỗi thời điểm đều có ưu và nhược điểm riêng . Chạy sáng giúp khởi động một ngày mới, tăng trao đổi chất, khiến cơ thể nhanh chóng vào trạng thái hoạt động. Còn chạy đêm lại giúp những người bận rộn ban ngày giải tỏa căng thẳng, thư giãn tinh thần.

Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể , chọn thời điểm phù hợp với thói quen và thể trạng của mình .

Nếu bạn là người dậy sớm, hãy chọn chạy sáng. Nếu bạn chỉ rảnh buổi tối, chạy đêm cũng hoàn toàn được.

Dù thế nào, chạy bộ là bước tiến trên con đường hướng tới sức khỏe . Đừng quá so đo xem lúc nào tốt hơn - phù hợp với mình, đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất .

