Cháu gái 12 tuổi nghi bị sát hại, ném xuống giếng

Bước đầu nam thanh niên thừa nhận đã dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào vùng đầu rồi bế nạn nhân ném xuống giếng.

Ngày 21-6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc cháu gái 12 tuổi tử vong dưới giếng trong rẫy vắng.

Thi thể cháu gái 12 tuổi được tìm thấy dưới giếng trong rẫy cà phê

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20-6, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận trình báo của bà H. (41 tuổi, ngụ thôn 4, xã Pơng Drang) về việc con gái là cháu M.K.H. (12 tuổi) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà.

Ngay sau đó, lực lượng công an khẩn trương triển khai tìm kiếm, đồng thời trích xuất camera an ninh để xác minh tung tích cháu bé.

Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ cùng ngày, cháu H. xuất hiện trên xe máy điện cùng một thanh niên.

Qua xác minh, người nghi vấn là P.B.N. (20 tuổi, ngụ thôn 9, xã Pơng Drang). Thanh niên này được mời đến làm việc nhưng ban đầu quanh co, không thừa nhận hành vi liên quan.

Trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Pơng Drang phát hiện thi thể cháu H. dưới một giếng nước nằm trong rẫy cà phê của gia đình N..

Trước các chứng cứ thu thập được, N. đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, do cho rằng cháu H. nợ tiền nhưng không trả nên N. hẹn gặp rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào vùng đầu nạn nhân.

Khi thấy cháu bé bất tỉnh, N. bế nạn nhân ném xuống giếng.

Sau khi gây án, N. lấy xe máy điện của nạn nhân mang đi cầm cố được 8 triệu đồng.