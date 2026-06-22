Đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ 612 tỷ đồng: Các giám đốc, chủ tịch lấy thông tin khách hàng từ đâu?

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguồn gốc dữ liệu khách hàng mà các doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận, lựa chọn và dẫn dụ nạn nhân.

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an cấp xã triệt phá đường dây lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Danh sách các công ty có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel…

Cơ quan CSĐT xác định sau khi có dữ liệu khách hàng, bộ phận telesale liên tục gọi điện mời khách đến công ty để được nhận kỳ nghỉ, du lịch miễn phí hoặc các chương trình tri ân khách hàng. Thực chất, đây chỉ là "mồi nhử" nhằm đưa khách hàng vào bẫy.

Khai tại cơ quan điều tra, Đào Bá Hòa - nhân viên telesales Công ty Meli Club cho biết nguồn dữ liệu khách hàng do công ty gửi. Nhiệm vụ của Hòa là phân loại từng nhóm khách hàng theo số tiền mà họ gửi tiết kiệm tại ngân hàng để đánh giá khả năng tài chính của khách, từ đó gọi mời khách hàng tiềm năng đến tham gia sự kiện, mục đích chính là bán thẻ du lịch.

Công an kiểm tra các công ty - Ảnh: Công an TPHCM

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online cho hay, Thượng tá Đới Ngọc Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM - cho biết quá trình điều tra ban đầu ghi nhận nguồn tài liệu dữ liệu của các bị hại mà các công ty thu thập được qua nhiều hình thức, chủ yếu là từ các đối tượng mua bán qua các trang mạng xã hội, các nhóm kín.

Nhiều trường hợp là nhân viên của các công ty khác khi nghỉ việc đã mang về công ty mới dữ liệu khách hàng để sử dụng cho mục đích là tiếp cận, mời chào và thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, các đối tượng cũng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

"Đây là vấn đề rất đáng quan tâm bởi thời gian qua tình hình mua bán, trao đổi dữ liệu cá nhân trái phép diễn ra dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi", Tuổi Trẻ Online dẫn lời Thượng tá Thắng nhận định và cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, xác minh làm rõ toàn bộ nguồn gốc dữ liệu và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang rà soát toàn bộ mối quan hệ giữa các pháp nhân, cá nhân có liên quan, làm rõ quá trình hình thành và chuyển giao, sử dụng dữ liệu khách hàng.

Giám đốc, chủ tịch khai quy trình lừa đảo khép kín

Đến nay, giám đốc, chủ tịch của hàng loạt doanh nghiệp liên quan trong các vụ án đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận quá trình tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo.

Trong đó, đối tượng Lê Trần Nhật Thọ - Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ LORS khai nhận khi kinh doanh gói hợp đồng sang nhượng dịch vụ nghỉ dưỡng, LORS không hề có ý định trả tiền hay sang nhượng cho khách. Mục đích thực chất là ép khách nâng cấp thành viên.

Thọ cho biết, nhân viên kinh doanh thường đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết sau 2 năm công ty sẽ thu mua lại hợp đồng với mức lợi nhuận từ 20-30%.

“Thực tế công ty không có chính sách thu mua lại. Cố gắng hướng khách qua những ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới là huy động vốn trái phép”, báo Lao Động dẫn lời đối tượng Thọ khai.

Theo đối tượng này, nguồn tiền huy động từ khách hàng mới và các hợp đồng phát sinh tiếp theo được sử dụng để duy trì hoạt động của công ty cũng như chi trả cho các nghĩa vụ liên quan đến những hợp đồng đã ký trước đó.

Bị can Lê Trần Nhật Thọ - Ảnh: Công an TP HCM

Cùng thủ đoạn đó, Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club (tòa nhà số 195 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM), cũng khai nhận chi tiết về phương thức hoạt động của doanh nghiệp.

Theo lời khai của Tùng, công ty thành lập bộ phận Telemarketing chuyên gọi điện mời chào, lôi kéo khách hàng tham dự các sự kiện được tổ chức tại tầng 8 của một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các chương trình ưu đãi, quà tặng và các gói "hợp đồng kỳ nghỉ" nhằm thuyết phục họ ký kết hợp đồng và nộp tiền.

Bị can Vũ Duy Tùng - Ảnh: Công an TP HCM

Sau khi khách hàng đến tham dự sự kiện, đội ngũ tư vấn và nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp tiếp cận, giới thiệu các gói dịch vụ. Theo cơ quan điều tra, bản chất của hoạt động này là sử dụng các thủ thuật tác động tâm lý, đưa ra nhiều cam kết và ưu đãi hấp dẫn nhằm thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua thẻ kỳ nghỉ.

Sau khi khách hàng đến tham dự sự kiện, đội ngũ tư vấn và nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp tiếp cận, giới thiệu các gói dịch vụ. Theo cơ quan điều tra, bản chất của hoạt động này là sử dụng các thủ thuật tác động tâm lý, đưa ra nhiều cam kết và ưu đãi hấp dẫn nhằm thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua thẻ kỳ nghỉ.

Các nhân viên liên tục tư vấn, dẫn dắt khách hàng chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, đồng thời đưa ra những lời hứa về việc doanh nghiệp sẽ mua lại hợp đồng với giá cao hoặc cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn để thúc đẩy khách hàng xuống tiền.