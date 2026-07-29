Châu Bùi nói về "chứng bệnh" lạ gần đây, hé lộ hình ảnh ở nhà mới

Dù gọi là bệnh nhưng Châu Bùi lại bày tỏ sự thích thú với “chứng bệnh” này.

Sau những diễn biến liên quan đến chuyện tình cảm của Châu Bùi - Binz và Châu Bùi chuyển nhà mới, mọi động thái của người trong cuộc đều nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Mới nhất - sáng 29/7, fashionista đã cập nhật thêm về tình hình cũng như cách ứng phó trước thông tin không tích cực của mình.

Châu Bùi quay clip và tâm sự trong broadcast trên Instagram với fan. Cô cho biết “chứng bệnh” của mình gần đây là mỗi khi bực tức và định lên tiếng, chỉ cần để thời gian trôi qua một chút là cô cảm thấy chuyện đó không còn quan trọng, nên cuối cùng chọn im lặng và bỏ qua.

Đính kèm clip, Châu Bùi còn bày tỏ sự thích thú và hào hứng với “chứng bệnh” của mình bằng chú thích: “I love this bệnh”.

“Dạo này mình mắc một chứng bệnh rất nặng. Mình đang thấy một điều gì đó rất tức, mình định giải thích, mình định làm video để nói hoặc đang định chia sẻ hoặc đang định gọi cho ai đó hoặc làm gì đó để xả ra cái thứ đang khó chịu. Thì sau khi mình ăn hay rửa mặt xong thì thấy nó không quan trọng nữa. Nó liên tục không quan trọng nữa nên cuối cùng mình cảm thấy không cần phải làm việc đó nữa nên mình không làm và quên luôn chuyện đấy. Hay không?” - Nguyên văn chia sẻ của Châu Bùi.

Ở phần trả lời tin nhắn, Châu Bùi nhận được nhiều lời động viên từ fan. Mọi người đều mong Châu có thể quên đi chuyện không tích cực, chỉ nhớ những điều tích cực.

Lời động viên mà fan dành cho Châu Bùi (Ảnh chụp màn hình)

Thời gian gần đây, Châu Bùi cũng có nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện chuyển nhà mới.

Cũng vào sáng 29/7, Châu Bùi đã đăng phần đầu tiên trong series giới thiệu nhà mới. Căn nhà có 3 phòng ngủ và phòng thay đồ được sắp đặt, dọn dẹp đầu tiên vì đó là công việc của Châu.

“Khi làm phòng thay đồ, mình cũng cân nhắc rất nhiều lựa chọn cho tủ quần áo như tủ kính, tủ lùa hay tủ gỗ. Tất cả đều đẹp, nhưng cuối cùng mình vẫn thích kiểu không gian mở này vì nó khiến mình có cảm giác như đang bước vào một thrift-shop.

Mình rất thích đi tìm đồ ở các cửa hàng second-hand. Mỗi lần đến một đất nước mới, mình đều muốn ghé những cửa hàng như vậy. Cảm giác đó gắn với công việc và cũng là niềm vui mình giữ từ những ngày đầu. Không gian này cũng giống gu thời trang của mình, không theo một phong cách cố định mà là sự pha trộn của nhiều thứ mình yêu thích.

Tất nhiên, sau này mình vẫn mong sẽ xây được một căn nhà riêng với một phòng thay đồ lớn hơn, rộng hơn để có thể bày hết toàn bộ đồ đạc của mình” - Châu Bùi nói.

Phòng thay đồ đã được sắp đặt đâu vào đấy

Căn phòng được lấy cảm hứng từ cách sắp đặt trong các thrift-shop

Túi xách hàng hiệu được Châu Bùi bọc túi nilon kỹ càng

Các phòng còn lại như phòng khách chưa có nhiều nội thất, chỉ có một chiếc sofa, phần lớn diện tích vẫn để trống. Ngoài ra, Châu Bùi không tiết lộ thêm về thông tin khác như vị trí, diện tích, nhà thuê hay đã mua,...

Về căn nhà cũ đã gắn bó 8 năm qua, Châu Bùi chuyển đổi thành studio cá nhân, biến phòng ngủ thành studio để làm nhạc, phòng khách lắp gương để tập nhảy. Nhưng hiện tại cô cảm thấy mình cần tách rời không gian nhà ở và làm việc.

Trong suốt quá trình chia sẻ về chuyện chuyển nhà, Châu Bùi không nhắc đến Binz. Tuy nhiên phía dưới bài đăng khoe nhà mới của Châu Bùi, diễn viên Tiến Luật lại có chia sẻ đáng chú ý.

Khi Châu Bùi nói "Có nhà trước, nội thất mình tính sau...", Tiến Luật để lại bình luận hài hước: "Ủa gì kỳ vậy? Bữa anh hỏi cần chén đũa không? Thì ai kia nói em mua hai cái chén hai đôi đũa đủ rồi mà". Đáp lại đàn anh, Châu Bùi viết: "Lúc đó tính sống tối giản mà anh. Giờ thấy hơi tối giản quá rồi".

Nhiều người cho rằng “ai kia” mà Tiến Luật nhắc tới chính là Binz, qua đó gián tiếp phủ nhận những đồn đoán về việc Châu Bùi và Binz đã trục trặc. Trong khi đó Châu Bùi và Binz chưa có chia sẻ nào về mối quan hệ của mình.