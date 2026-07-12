HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chân dung nữ công nhân ở Hải Phòng tung tin giả nhiều đồng nghiệp bị nhiễm HIV

Hương Trà
|

Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của một doanh nghiệp, nữ công nhân đã phải nhận án phạt.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền các thông tin sai sự thật về việc nhiều nữ công nhân tại một công ty có quan hệ tình dục với chủ quản người nước ngoài và bị nhiễm HIV, hay chủ quản một công ty khám sức khỏe ra kết quả nhiễm HIV... Những thông tin này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều tài khoản mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, Công an xã Nguyễn Lương Bằng (Hải Phòng) đã phát đi thông báo chính thức về kết quả xác minh đối với các thông tin đang lan truyền. Theo Công an xã Nguyễn Lương Bằng, đại diện Ban lãnh đạo công ty TNHH Vietstar khẳng định những nội dung nêu trên là tin đồn ác ý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của doanh nghiệp.

Qua làm việc, doanh nghiệp cho biết trong chương trình khám sức khỏe định kỳ của công ty không có hạng mục kiểm tra nhằm xác định người được khám có nhiễm HIV hay không. Do đó, thông tin cho rằng chủ quản công ty "khám sức khỏe ra kết quả nhiễm HIV" là không có căn cứ.

Ngoài ra, để làm rõ thông tin và tránh gây hoang mang trong dư luận, công ty TNHH Vietstar đã tự nguyện tổ chức xét nghiệm HIV đối với toàn bộ lao động, chuyên gia và quản lý là người nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp. Kết quả do doanh nghiệp cung cấp cho thấy cả 36/36 lao động, chuyên gia và quản lý người nước ngoài đều có kết quả âm tính với HIV.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 9/7, Trưởng Công an xã Nguyễn Lương Bằng đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với nữ công nhân trú tại thôn Phượng Hoàng Thượng, xã Thanh Miện với số tiền 11,25 triệu đồng. Nữ công nhân này đã chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.

Nữ công nhân chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.

Công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)

Rà soát dải 40 điểm 10 Toán ở một trường chuyên, thông tin về 18 học sinh
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại