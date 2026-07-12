Chân dung nữ công nhân ở Hải Phòng tung tin giả nhiều đồng nghiệp bị nhiễm HIV

Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của một doanh nghiệp, nữ công nhân đã phải nhận án phạt.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền các thông tin sai sự thật về việc nhiều nữ công nhân tại một công ty có quan hệ tình dục với chủ quản người nước ngoài và bị nhiễm HIV, hay chủ quản một công ty khám sức khỏe ra kết quả nhiễm HIV... Những thông tin này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều tài khoản mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, Công an xã Nguyễn Lương Bằng (Hải Phòng) đã phát đi thông báo chính thức về kết quả xác minh đối với các thông tin đang lan truyền. Theo Công an xã Nguyễn Lương Bằng, đại diện Ban lãnh đạo công ty TNHH Vietstar khẳng định những nội dung nêu trên là tin đồn ác ý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của doanh nghiệp.

Qua làm việc, doanh nghiệp cho biết trong chương trình khám sức khỏe định kỳ của công ty không có hạng mục kiểm tra nhằm xác định người được khám có nhiễm HIV hay không. Do đó, thông tin cho rằng chủ quản công ty "khám sức khỏe ra kết quả nhiễm HIV" là không có căn cứ.

Ngoài ra, để làm rõ thông tin và tránh gây hoang mang trong dư luận, công ty TNHH Vietstar đã tự nguyện tổ chức xét nghiệm HIV đối với toàn bộ lao động, chuyên gia và quản lý là người nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp. Kết quả do doanh nghiệp cung cấp cho thấy cả 36/36 lao động, chuyên gia và quản lý người nước ngoài đều có kết quả âm tính với HIV.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 9/7, Trưởng Công an xã Nguyễn Lương Bằng đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với nữ công nhân trú tại thôn Phượng Hoàng Thượng, xã Thanh Miện với số tiền 11,25 triệu đồng. Nữ công nhân này đã chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.

Nữ công nhân chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.

Công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)