Chân dung 3 thủ khoa bác sĩ nội trú tại Match Day 2026 của ĐH Y Hà Nội: Các "siêu não" phiên bản thực!

Với thứ hạng cao nhất ở mỗi nhóm, Nguyễn Đức Anh Quân, Phạm Quang Minh và Phạm Đức Thành đều có lợi thế được lựa chọn trước.

Ngày 9/9, Match Day 2026 của Đại học Y Hà Nội diễn ra tại Hội trường Lớn, nơi các thí sinh đủ điều kiện lần lượt được xướng tên để lựa chọn chuyên ngành đào tạo. Trong số đó, ba gương mặt đứng đầu các nhóm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Y học cổ truyền gây chú ý với thành tích nổi bật cùng những câu chuyện rất riêng phía sau hành trình đến với Bác sĩ nội trú.

Ba gương mặt đứng đầu các nhóm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Y học cổ truyền

Nguyễn Đức Anh Quân - thủ khoa Y khoa với 24,91/30 điểm

Nguyễn Đức Anh Quân, 24 tuổi, quê Nghệ An, là thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú ngành Y khoa năm 2026 của Đại học Y Hà Nội với 24,91/30 điểm. Trước đó, Quân từng là á khoa tổ hợp B00 của tỉnh Nghệ An trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với 29,4 điểm, sau đó theo học Y khoa tại Đại học Y Hà Nội và tốt nghiệp loại Giỏi với GPA 8,21/10.

Nguyễn Đức Anh Quân

Để chuẩn bị cho kỳ thi nội trú, Quân duy trì việc học như một cuộc “chạy đường dài”, trong hai tháng cuối dành khoảng 10-12 giờ mỗi ngày để ôn tập nhưng vẫn đảm bảo khoảng 8 giờ ngủ. Với vị trí thủ khoa, nam bác sĩ trẻ được gọi tên đầu tiên tại Match Day 2026. Tuy nhiên, Quân cho biết vẫn muốn tìm hiểu thêm trước khi đưa ra lựa chọn chuyên ngành cuối cùng.

Phạm Quang Minh - thủ khoa Răng - Hàm - Mặt với 27/30 điểm

Ở nhóm Răng - Hàm - Mặt, Phạm Quang Minh, 24 tuổi, quê Ninh Bình, đứng đầu với 27/30 điểm. Đây là lần đầu tiên Minh đạt danh hiệu thủ khoa trong hành trình học tập. Đáng chú ý, trước kỳ thi, nam sinh từng có lúc mở sách rồi lại đóng vì nghĩ mình “khó có cửa” trong kỳ thi Bác sĩ nội trú vốn nổi tiếng khắt khe.

Phạm Quang Minh

Kết quả 27/30 giúp Minh trở thành người được xướng tên đầu tiên trong nhóm Răng - Hàm - Mặt tại Match Day. Trong một ngày mà thứ hạng quyết định thứ tự lựa chọn, vị trí thủ khoa mang lại cho Minh lợi thế lớn khi được cân nhắc chuyên ngành trước các thí sinh còn lại.

Phạm Đức Thành - thủ khoa Y học cổ truyền, từng là học sinh đội tuyển Vật lý

Câu chuyện của Phạm Đức Thành, 24 tuổi, thủ khoa đầu vào Bác sĩ nội trú Y học cổ truyền, lại bắt đầu từ một lý do rất giản dị: mong muốn có thể chăm sóc bố mẹ khi họ về già. Từng là học sinh đội tuyển Vật lý và ban đầu không định theo ngành Y, Thành chuyển hướng sau khi chứng kiến bố mẹ thường xuyên đau mỏi. Nam sinh sau đó theo học Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội và trở thành thủ khoa đầu ra khóa 2020-2026 trước khi tiếp tục đứng đầu kỳ thi nội trú của chuyên ngành này.

Phạm Đức Thành

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