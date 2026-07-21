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Chấn động: Bắt quản lý phát triển trải nghiệm số cho trẻ em của Meta vì hành vi gạ gẫm trẻ em

Nguyễn Phượng
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Một kỹ sư tại New York, người phụ trách phát triển các "trải nghiệm số dành cho trẻ em" tại Meta - tập đoàn sở hữu Facebook - đã bị bắt sau khi thừa nhận cố gắng gạ gẫm một bé gái 13 tuổi.

Josh Felker (44 tuổi), quản lý kỹ thuật tại Meta - hiện đã bị đình chỉ công việc, đã thừa nhận có hành vi dụ dỗ và gửi tin nhắn khiêu dâm với người mà ông ta tin là một thiếu nữ.

Thực tế, "nạn nhân" là thành viên của Predator Poachers Long Island - một nhóm chuyên tổ chức các chiến dịch gài bẫy nhằm phát hiện và đối đầu với những người có ý định xâm hại tình dục trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, Felker bắt đầu nhắn tin cho "bé gái 13 tuổi" từ hồi tháng 5 trên LinkedIn. Hiện tài khoản này đã bị xóa.

Felker ra phía ngoài sân chơi chung, trước căn hộ riêng để chuẩn bị đi gặp nạn nhân

Sau thời gian cả hai trở nên thân thiết hơn, đối tượng bắt đầu sử dụng những lời lẽ thô tục. Đồng thời, liên tiếp gửi cho nạn nhân hình ảnh, clip nhạy cảm, tiếp đó dụ dỗ đối tác cùng "chat sex".

Theo Mike Villani, trưởng nhóm Predator Poachers Long Island, Felker thậm chí còn cố gắng dụ bé gái gặp mặt trực tiếp, hòng mong muốn thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Để đối tượng sập bẫy, nhóm điều tra đồng ý với thỏa thuận "hẹn hò" của Felker. Sau đó, tiếp cận với nam quản lý của Meta tại bên ngoài căn hộ riêng ở Murray Hill, quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ.

Ban đầu, khi Felker phát hiện lực lượng cảnh sát và nhóm Predator Poachers Long Island, hắn đã cố tình bỏ chạy. Đến khi bị bắt, đối tượng này bày tỏ mong muốn không muốn để mẹ và vợ đang ở trong nhà biết được sự việc đáng lên án này.

Felker thừa nhận hành vi của mình, và giải thích rằng anh ta đã không biết "bạn gái ảo" mà mình nhắn tin qua lại mỗi ngày là trẻ vị thành niên.

Nam quản lý tại Meta bị cảnh sát bắt giữ

Song, bằng nghiệp vụ trong ngành, cảnh sát đã khiến đối tượng hé lộ sự thật đáng sợ khác. Đây không phải là trường hợp trẻ em đầu tiên mà hắn dụ dỗ.

“Tôi đã từng làm điều này một lần với một cô gái khác chưa đủ tuổi,” anh ta nói, một cách kỳ lạ, hắn ví von những bé gái này như “bến đỗ an toàn trong cơn bão”.

Felker đổ lỗi cho vợ và cuộc hôn nhân không tình dục là nguyên nhân dẫn đến hành vi bệnh hoạn của mình. Điều mà anh ta cho rằng, đã đẩy mình vào những góc tối của internet.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ Felker, cáo buộc tội phát tán tài liệu khiêu dâm cho trẻ vị thành niên và gây nguy hiểm đến sự an toàn của trẻ em.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào hôm thứ Năm (16/7) vừa qua, Felker bất ngờ không nhận tội. Do đó, một phiên tòa khác dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9/9.

Một phát ngôn viên của Meta nói với tờ The Post rằng, Felker đã bị tạm đình chỉ công tác. "Chúng tôi sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra."

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