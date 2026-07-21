CEO Ford tiết lộ điều khó tin: Không phải Mỹ, Trung Quốc mới là nơi làm ra những chiếc Ford chất lượng nhất

CEO Jim Farley cho biết các nhà máy Ford tại Mexico và Trung Quốc đang dẫn đầu về chất lượng sản xuất, trong khi các cơ sở tại Mỹ đã cải thiện đáng kể sau nhiều năm tái cấu trúc.

Trong bối cảnh Ford nỗ lực khắc phục những vấn đề về chất lượng sau nhiều năm liên tiếp phải triệu hồi xe, CEO Jim Farley tiết lộ một điều đáng chú ý: những nhà máy đang thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của hãng hiện không nằm tại Mỹ mà là ở Mexico và Trung Quốc.

Theo ông Farley, các cơ sở sản xuất của Ford tại hai quốc gia này luôn dẫn đầu về mức độ tuân thủ quy trình, đồng thời có khả năng phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ngay trong quá trình sản xuất.

Phát biểu trước báo giới, vị CEO cho biết các nhà máy tại Mexico và Trung Quốc - nơi sản xuất một số mẫu xe như Ford Maverick và Ford Bronco Sport - đang vận hành hiệu quả hơn phần còn lại của mạng lưới sản xuất toàn cầu của Ford.

"Các nhà máy của chúng tôi tại Trung Quốc và Mexico luôn tuân thủ quy trình tốt nhất và có năng lực giải quyết vấn đề xuất sắc", ông Farley nói, đồng thời cho rằng sự khác biệt về văn hóa làm việc ở mỗi quốc gia có thể tác động đáng kể đến chất lượng sản xuất.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh điều này không có nghĩa các nhà máy của Ford tại Mỹ đang tụt hậu.

Theo ông Farley, các cơ sở sản xuất do Công đoàn Công nhân Ô tô Mỹ (UAW) đại diện đã cải thiện rất nhanh trong vài năm gần đây. Minh chứng là Ford vừa vươn lên dẫn đầu Nghiên cứu Chất lượng Ban đầu (Initial Quality Study) của JD Power năm nay, sau khi từng nằm trong nhóm có thứ hạng thấp chỉ vài năm trước.

Vị CEO cho biết kết quả này là thành quả của chương trình cải tổ kéo dài bốn năm nhằm thay đổi văn hóa sản xuất và nâng cao chất lượng trên toàn hệ thống.

Dù vậy, Ford vẫn phải triển khai nhiều đợt triệu hồi xe, bao gồm cả một số mẫu xe mới, cho thấy hãng vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện chất lượng sản phẩm.

Trung Quốc mới là nơi làm ra những chiếc xe Ford tốt nhất thế giới.

Những nhận định của ông Farley cũng gợi nhớ tới quan điểm từng được Toyota và Nissan đưa ra.

Hai hãng xe Nhật Bản từng cảnh báo khách hàng trong nước rằng một số mẫu xe sản xuất tại Mỹ có thể xuất hiện các lỗi nhỏ về chất lượng hoàn thiện, như nước sơn chưa đồng đều, khe hở giữa các tấm thân xe không đồng nhất hoặc các khiếm khuyết về thẩm mỹ chưa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của người tiêu dùng Nhật Bản.

Bên cạnh yếu tố con người, CEO Ford cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản xuất. Theo ông, công nhân tại Mexico và Trung Quốc đang chủ động tiếp cận và ứng dụng các công cụ AI nhanh hơn so với các đồng nghiệp ở Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

"Không gì có thể thay thế được những người lao động lành nghề", ông Farley nói, cho rằng chất lượng bền vững vẫn phụ thuộc vào kinh nghiệm của đội ngũ sản xuất trong việc phát hiện và xử lý lỗi trước khi sản phẩm đến tay khách hàng.

Đức Minh