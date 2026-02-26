Cây lan ý “rất sợ” vị trí này trong nhà, biết tránh thì cây bung hoa rực rỡ, xanh tốt quanh năm

Lan ý nổi tiếng là loại cây trồng trong nhà khỏe, có thể chịu được việc thỉnh thoảng bị quên tưới nước. Tuy nhiên, để cây ra hoa thì cần chăm sóc kỹ hơn một chút.

Vào mùa đông, hầu hết cây trồng trong nhà bước vào giai đoạn nghỉ ngơi do thời gian ban ngày ngắn hơn, về cơ bản chuyển sang chế độ “sinh tồn”, khiến chúng thường trông héo úa hoặc thưa thớt.

Khi tháng Hai đến, cây ngoài vườn và cây trồng trong nhà bắt đầu phát triển nhanh hơn. Các chuyên gia tại trung tâm cây xanh Gardening Express (Anh) cho rằng việc chú ý đến nhiệt độ trong nhà sẽ giúp lan ý sống sót qua phần còn lại của mùa đông và có vị thế tuyệt vời để phát triển mạnh khi xuân về. Họ khuyến nghị các gia đình nên tránh đặt loại cây này ở một vị trí mà đa số người trồng cây trong nhà thường để cây cảnh của mình.

Vị trí nên tránh đặt cây lan ý

Các chuyên gia giải thích: “Là loài cây nhiệt đới, lan ý ưa môi trường ấm áp và ẩm. Nhiệt độ lạnh có thể khiến cây phát triển không khỏe mạnh và cuối cùng có thể làm cây chết.”

Họ hướng dẫn: “Hãy đảm bảo đặt cây tránh xa những khu vực cửa sổ hoặc khe hở có gió lùa lạnh, đặc biệt là vào mùa đông.”

Lan ý phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ từ 18 đến 29 độ C, vì vậy điều quan trọng là phải giữ cây tránh xa khu vực gió lùa.

Trong mùa đông, lan ý "rất sợ" những khu vực bị gió lùa.

Bên cạnh vị trí đặt cây, độ ẩm cũng là yếu tố then chốt đối với loại cây này. Lan ý phát triển mạnh trong môi trường có độ ẩm cao, ngay cả vào mùa đông.

Bạn có thể “tăng độ ẩm xung quanh cây lan ý” bằng cách đặt cây gần máy tạo độ ẩm, phun sương lên lá hoặc sử dụng khay sỏi có nước. Bạn cũng có thể đặt cây trong phòng tắm để cây hưởng độ ẩm từ bồn tắm hoặc vòi sen.

Tránh sử dụng nước lạnh để tưới lan ý, và đảm bảo đất khô giữa các lần tưới để ngăn ngừa thối rễ.

Có một số dấu hiệu cho thấy cây lan ý của bạn đang bị tổn thương do lạnh, và dấu hiệu đầu tiên là lá chuyển vàng.

Lá vàng có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề khác nhau ở lan ý; tuy nhiên, theo chuyên gia làm vườn Justine Kandra của Vườn Bách thảo Missouri (Mỹ), có một cách để nhận biết liệu sự thay đổi màu sắc có phải do tổn thương vì lạnh hay không.

Cô cho biết: “Nếu những chiếc lá bị ảnh hưởng tập trung ở một bên của cây, và phía đó hướng về phía có gió lùa, thì rất có khả năng thiệt hại là do điều kiện gió lùa gây ra.”

Một dấu hiệu khác của tổn thương do lạnh là phần đầu lá chuyển sang màu nâu. Điều này là do nhiệt độ lạnh có thể khiến cây mất độ ẩm, dẫn đến phần chóp lá bị nâu. Nhà bán lẻ cây cảnh Gardenia lưu ý rằng “luồng khí lạnh từ cửa sổ có thể làm khô phần chóp và mép lá” của cây.

Nếu lan ý tiếp xúc với nhiệt độ lạnh trong thời gian dài, cây có thể bắt đầu héo rũ. Các chuyên gia tại nhà bán lẻ cây Jungle cảnh báo: “Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, gió lùa lạnh hoặc nguồn nhiệt như lò sưởi có thể khiến cây bị sốc và dẫn đến lá rũ xuống.”

Tóm lại, điều quan trọng là tìm ra “điểm cân bằng” với nhiệt độ ổn định và độ ẩm vừa phải để giữ cho cây lan ý của bạn luôn vui vẻ và khỏe mạnh.



