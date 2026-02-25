Sai lầm khi trồng cây trong chậu khiến cây nhanh chết: Người mới rất dễ mắc phải

Nếu bạn muốn tận hưởng lợi ích của một khu vườn xinh đẹp nhưng lại hạn chế về diện tích, đừng lo lắng. Bạn vẫn có thể thưởng thức vẻ đẹp của khu vườn mà không cần đến những bãi cỏ rộng lớn.

Các chậu cây là lựa chọn lý tưởng cho những người có ban công hoặc hiên nhà và chúng có thể đẹp không kém gì một khu vườn miền quê. Jo McGarry, giám đốc kiêm chuyên gia làm vườn tại vườn ươm Caragh Nurseries (Anh), đã chia sẻ những mẹo chăm sóc hàng đầu khi trồng cây trong chậu. Cô cho biết: “Làm vườn trong chậu tuân theo các nguyên tắc giống như trồng dưới đất, nhưng mọi thứ được thu gọn trong một không gian nhỏ hơn nhiều.”

“Chính sự hạn chế đó khiến chậu cây trở nên hữu ích, vì chúng cho phép mọi người làm vườn trên ban công, hiên nhà và sân thượng – nơi đơn giản là không có đất – mà vẫn có được bóng mát và điểm nhấn thị giác từ cây xanh.”

Trồng cây trong chậu cũng linh hoạt hơn nhiều so với trồng trực tiếp xuống đất. Bạn có thể di chuyển cây để đón ánh sáng phù hợp theo mùa và sử dụng chúng để tạo viền trang trí ở bất cứ nơi nào bạn muốn.

Jo nói: “Đối với người mới bắt đầu, trồng cây trong chậu giúp giảm quy mô công việc nhưng không làm giảm cơ hội học hỏi. Chăm sóc một vài chậu cây sẽ dễ nắm bắt hơn so với quản lý cả một khu vườn, và các vấn đề cũng dễ phát hiện hơn vì cây hoàn toàn phụ thuộc vào những gì bạn cung cấp.”

Sai lầm nhiều người mắc khi trồng cây trong chậu

Mặc dù trồng cây trong chậu là một lựa chọn hữu ích với nhiều gia đình, nhưng có một sai lầm rất nhiều người mắc phải khi làm vườn kiểu này - đó là không chăm sóc đủ.

Khi thấy việc trồng cây trong chậu trở nên quá dễ dàng ở thời gian đầu, nhiều người làm vườn bắt đầu lơ là, không “đếm xỉa” tới khu vườn nhỏ của mình.

Đây là một sai lầm tai hại vì “cây trồng trong chậu hoàn toàn phụ thuộc vào người làm vườn về nước tưới, dinh dưỡng và vị trí đặt chậu.” Jo giải thích.

“Không giống cây trồng dưới đất, rễ của chúng không thể tự tìm kiếm độ ẩm hay thoát khỏi điều kiện bất lợi, vì vậy cần kiểm tra định kỳ, đặc biệt vì giá thể khô và giá thể bị úng nước có thể trông rất giống nhau khi nhìn từ phía trên.” theo vị chuyên gia.

Hãy thường xuyên kiểm tra chậu cây của bạn.

Điều này càng quan trọng hơn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Jo nói: “Ở những chậu đặt ngoài trời, rễ cây có thể bị quá nóng vào mùa hè hoặc bị ảnh hưởng vào mùa đông nếu điều kiện không phù hợp, ngay cả với những loại cây được ghi là chịu lạnh tốt. Đó là lý do vì sao việc thoát nước, vị trí đặt chậu và biện pháp bảo vệ lại quan trọng đến vậy.”

Do đó, khi trồng cây trong chậu, bạn cần kiểm tra thường xuyên những yếu tố sau để đảm bảo cây phát triển khỏe mạnh:

- Độ ẩm đất: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Đừng chỉ nhìn bề mặt vì đất khô và đất úng có thể trông giống nhau. Hãy thọc ngón tay xuống sâu 2–3cm để kiểm tra độ ẩm trước khi tưới.

- Hệ thống thoát nước: Đảm bảo đáy chậu có lỗ thoát nước và không bị tắc. Nước đọng lâu ngày dễ gây thối rễ.

- Tình trạng rễ: Nếu cây chậm lớn, vàng lá hoặc đất khô rất nhanh, có thể rễ đã chật chậu. Khi đó nên thay chậu lớn hơn.

- Ánh sáng: Theo dõi xem cây có nhận đủ ánh sáng phù hợp không. Có thể cần xoay hoặc di chuyển chậu theo mùa.

- Dinh dưỡng: Cây trong chậu phụ thuộc hoàn toàn vào phân bón bạn cung cấp. Bổ sung phân định kỳ nhưng tránh bón quá liều.

- Sâu bệnh và lá hư hại: Quan sát mặt dưới lá, thân cây để phát hiện sớm sâu, nấm hoặc dấu hiệu bệnh.

Kiểm tra đều đặn sẽ giúp bạn xử lý vấn đề kịp thời trước khi cây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



