Cầu thủ Na Uy làm thủ lĩnh Viking ăn mừng chiến thắng 3-2 Senegal, khán đài bùng nổ vì văn hoá cổ vũ "peak" nhất World Cup

Văn hóa cổ vũ "peak" nhất World Cup: Cả đội tuyển Na Uy cùng khán đài rực lửa cùng làm động tác chèo thuyền Viking cực viral.

ĐT Na Uy vừa đánh bại Senegal 3-2 trong trận cầu hấp dẫn thuộc bảng I World Cup 2026 để sớm giành vé vào vòng knock-out. Marcus Pedersen mở tỷ số trước khi Erling Haaland lập cú đúp giúp đại diện Bắc Âu dẫn 3-1. Senegal vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận với hai bàn thắng của Ismaila Sarr nhưng không thể ngăn Na Uy hoàn tất chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên sau tiếng còi mãn cuộc, điều khiến mạng xã hội nhắc đến nhiều nhất lại không phải Haaland hay tỷ số 3-2.

Cầu thủ Na Uy hóa thủ lĩnh Viking trước hàng nghìn CĐV

Khoảnh khắc viral nhất của trận đấu xuất hiện khi các cầu thủ Na Uy tiến tới khu vực khán đài sau chiến thắng.

Đội trưởng Martin Ødegaard bất ngờ đứng lên hàng đầu, quay mặt về phía người hâm mộ và trực tiếp dẫn dắt màn "Viking Row" nổi tiếng. Cả đội tuyển Na Uy ngồi xuống sân vận động làm động tác chèo thuyền, còn trên khán đài, hàng nghìn CĐV áo đỏ cũng đồng loạt thực hiện động tác chèo thuyền và hô vang theo nhịp của thủ quân tuyển Na Uy.

Trong đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, ngôi sao Arsenal liên tục hô nhịp và khuấy động bầu không khí như một thủ lĩnh Viking thực thụ. Nhiều người hâm mộ gọi đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

"Viking Row" là gì mà khiến cả World Cup phát sốt?

Không giống những màn cổ vũ quen thuộc bằng cờ hay trống, người Na Uy mang tới World Cup một nét văn hóa rất riêng. "Viking Row" mô phỏng hình ảnh những chiến binh Viking cùng chèo thuyền ra khơi. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người ngồi sát nhau, cùng chuyển động theo một nhịp thống nhất tạo nên khung cảnh cực kỳ ấn tượng từ trên cao.

Từ đầu giải, các đoạn video ghi lại Viking Row đã liên tục xuất hiện trên TikTok, Instagram và X. Không ít CĐV trung lập thừa nhận họ bắt đầu theo dõi Na Uy chỉ vì bị cuốn hút bởi bầu không khí mà các fan Bắc Âu tạo ra.

Từ Quảng trường Thời đại đến sân MetLife, đâu đâu cũng thấy người Na Uy

Trước trận gặp Senegal, các CĐV Na Uy đã trở thành hiện tượng tại Mỹ. Họ xuất hiện dày đặc ở New York, phủ kín nhiều khu vực tại Quảng trường Thời đại và các tuyến tàu điện ngầm. Hàng loạt video ghi lại cảnh hàng trăm người cùng thực hiện Viking Row ngay giữa đường phố thu hút lượng tương tác khổng lồ trên mạng xã hội.

Đến khi trận đấu kết thúc, bữa tiệc ấy tiếp tục được kéo vào bên trong sân vận động với màn ăn mừng cùng Ødegaard và các đồng đội.

Haaland tiếp tục ghi bàn như một cỗ máy

Dĩ nhiên, nhân vật chính trên sân vẫn là Erling Haaland. Tiền đạo Na Uy ghi thêm hai bàn thắng để nâng thành tích lên 4 pha lập công sau 2 trận đấu, trở thành một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. Đặc biệt, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 được nhiều người đánh giá là một trong những pha dứt điểm đẹp nhất giải đấu cho tới lúc này.

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Senegal chiến đấu đến giây cuối cùng

Nếu nhìn vào tỷ số 3-2, nhiều người sẽ nghĩ đây là chiến thắng dễ dàng của Na Uy. Thực tế, Senegal đã tạo nên màn vùng dậy đáng kinh ngạc ở những phút cuối. Ismaila Sarr lập cú đúp, liên tục khiến hàng thủ Bắc Âu chao đảo và suýt kéo trận đấu về thế cân bằng. Đại diện châu Phi cũng để lại tranh cãi với tình huống đòi phạt đền không thành công trong hiệp hai - chi tiết đang được người hâm mộ Senegal bàn luận rất nhiều sau trận.

Na Uy đang sở hữu cả đội bóng lẫn khán đài đáng xem bậc nhất World Cup

Hai trận toàn thắng, Haaland ghi bàn liên tục, Ødegaard dẫn dắt lối chơi và hàng nghìn CĐV biến mỗi trận đấu thành một lễ hội Viking.

Sau chiến thắng trước Senegal, nhiều người bắt đầu tin rằng Na Uy không chỉ là hiện tượng chuyên môn của World Cup 2026. Họ còn đang sở hữu thứ mà mọi giải đấu lớn đều mong muốn: một bản sắc đủ mạnh để khiến người hâm mộ nhớ đến ngay cả khi trận đấu đã kết thúc từ lâu.