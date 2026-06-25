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Cầu hôn ngay trên khán đài World Cup, cặp đôi nhận cái kết "dở khóc dở cười"

Tú Tú
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Một cặp đôi CĐV Uruguay đã có khoảnh khắc đáng nhớ tại World Cup 2026 khi đính hôn ngay trên khán đài sân Hard Rock ở Miami. Tuy nhiên, giây phút lãng mạn ấy lại bị phá hỏng gần như ngay lập tức bởi bàn gỡ hòa của Cape Verde.

Trong trận đấu giữa Uruguay và Cape Verde vào tối 21/6, một nam CĐV mặc áo tuyển Uruguay, trên tay bế em bé, bất ngờ quỳ xuống cầu hôn bạn gái giữa lúc trận đấu vẫn đang diễn ra. Thay vì chờ đến giờ nghỉ giữa hiệp hay sau trận, người đàn ông này quyết định chọn đúng thời điểm bóng lăn để nói lời cầu hôn.

Trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả trên sân, anh trao nhẫn cho bạn gái. Người phụ nữ được cho là đã đồng ý trong tiếng reo hò và chúc mừng từ các CĐV Uruguay xung quanh.

Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong vài giây. Khi cặp đôi còn đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc, trận đấu phía sau họ vẫn tiếp tục diễn ra. Và rồi các CĐV Cape Verde ngồi ở khu vực phía trước bất ngờ bùng nổ ăn mừng khi đội nhà ghi bàn thắng gỡ hòa.

Cặp đôi cầu hôn khi đội nhà ghi bàn, nhưng lại ngẩn ngơ vì đội bạn gỡ hoà chỉ vài giây sau đó 

Trước đó, Uruguay đang dẫn 2-1 khi màn cầu hôn diễn ra. Tuy nhiên, một sai lầm đáng trách nơi hàng phòng ngự đã tạo điều kiện cho Helio Varela băng xuống vượt qua thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera trước khi ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2.

Tình huống này khiến màn cầu hôn ngọt ngào lập tức bị "chiếm sóng" bởi tiếng hò reo từ các CĐV Cape Verde. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hài hước này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ World Cup.

Màn cầu hôn diễn ra ngay sau phút 60 của trận đấu. Dù rất nỗ lực trong quãng thời gian còn lại, Uruguay không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa 2-2. Kết quả này khiến thầy trò HLV Marcelo Bielsa rơi vào tình thế khó khăn tại bảng đấu. Sau hai trận gặp Saudi Arabia và Cape Verde, Uruguay mới chỉ giành được 2 điểm.

Nếu không thể đánh bại Tây Ban Nha ở lượt trận cuối, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, Cape Verde tiếp tục trở thành hiện tượng thú vị của World Cup 2026.

Đặc biệt, thủ môn kỳ cựu Vozinha đang là cái tên gây sốt trên toàn cầu. Sau màn trình diễn xuất sắc trong trận hòa 0-0 với Tây Ban Nha, người gác đền 40 tuổi được cho là đã tăng tới 15 triệu người theo dõi trên Instagram.

Các cầu thủ Cape Verde ăn mừng bàn thắng trước Uruguay (Ảnh: Getty)

 

Thủ môn Vozinha gây sốt ở World Cup 2026 (Ảnh: getty)

Ở trận gặp Uruguay, mẹ của Vozinha cũng có mặt trên khán đài tại Miami để cổ vũ con trai, góp phần tạo nên một trong những câu chuyện đẹp nhất của giải đấu năm nay. Còn với cặp đôi CĐV Uruguay, dù đội nhà đánh rơi chiến thắng, họ có lẽ vẫn sẽ nhớ mãi World Cup 2026 như ngày đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong cuộc đời mình.

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