Đàng trai được xác định là luật sư đã kết hôn, còn cô gái là đồng nghiệp cùng công ty luật.

Chỉ dài khoảng 39 giây nhưng một đoạn video ghi lại cảnh một cặp nam nữ hôn nhau trên ghế đá ở Central Park (New York, Mỹ) đang trở thành một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội quốc tế những ngày qua.

Đoạn clip được đăng tải đầu tiên bởi TikToker Jay Guapõ - có hơn 1,1 triệu follower đăng tải vào ngày 23/7 (giờ Mỹ).

Clip người qua đường vô tình quay được cảnh một cặp đôi hôn nhau ở công viên.

Trong video, khi bắt gặp cặp đôi đang có những cử chỉ thân mật, Jay tiến lại gần và nói lớn: "Get a room. There's kids around" (Tìm chỗ riêng đi, ở đây có trẻ con).

Bị bất ngờ, cả hai lập tức ngẩng đầu lên, che mặt. Người đàn ông đứng dậy, cười gượng và ra hiệu yêu cầu người quay rời đi, trong khi người phụ nữ chỉ nói ngắn gọn: "Put the phone down" (Hạ điện thoại xuống).

Chỉ sau vài ngày, đoạn video đã thu về hơn hàng triệu lượt xem trên TikTok, kéo theo hàng loạt bài đăng trên X (Twitter), Reddit, Instagram và nhiều diễn đàn. Song, cũng có không ít ý kiến lên tiếng chỉ trích chính người quay clip, cho rằng việc ghi hình người lạ rồi đăng lên mạng xã hội mới là hành động đáng bàn, bởi việc hai người hôn nhau trong công viên không phải hành vi vi phạm pháp luật.

Clip thu hút 3,6 triệu views sau vài ngày đăng tải. Ảnh chụp màn hình.

Danh tính cặp đôi nhanh chóng được xác định

Tuy nhiên, ở phần bình luận dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng bắt đầu cho rằng đây có thể không phải là một cặp đôi bình thường. Bởi, phản ứng khá lúng túng của hai nhân vật khi phát hiện mình bị quay.

Không ít người suy đoán người đàn ông đã có vợ, còn người phụ nữ cũng đang trong một mối quan hệ khác, từ đó đặt nghi vấn về một vụ ngoại tình. Những đồn đoán này nhanh chóng lan rộng và khiến danh tính của hai nhân vật trở thành tâm điểm truy tìm trên mạng xã hội.

Cả hai liên tục có động thái né tránh, ngại ngùng.

Nhiều người lập tức liên tưởng đến vụ "kiss-cam" tại concert Coldplay từng gây chấn động mạng xã hội năm ngoái, khi một cặp đôi bị máy quay ghi lại khoảnh khắc thân mật và sau đó vướng vào nghi vấn ngoại tình. Không ít bình luận cho rằng đây là "phiên bản Big Law" của vụ việc đó.

Một ngày sau khi video lan truyền, tờ New York Post cho biết đã xác minh được danh tính hai người trong clip bằng cách đối chiếu hình ảnh với hồ sơ trên website của hãng luật nơi họ làm việc.

Theo đó, người đàn ông là Nathaniel D. Cullerton (45 tuổi), hiện giữ vị trí partner tại hãng luật danh tiếng Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ở Manhattan. Người phụ nữ là Kelsey Borenzweig (29 tuổi), associate cùng bộ phận Litigation của hãng.

Danh tính cặp đôi bị netizen bóc ra ngay sau đó.

Thông tin về mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, cùng khoảng cách 16 tuổi giữa hai người càng khiến câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Tình trạng hiện tại của hai người ra sao?

Sau khi danh tính được công khai, Daily Mail tiếp tục đăng tải loạt bài cập nhật về đời tư của hai nhân vật.

Theo tờ báo này, Nathaniel D. Cullerton đã kết hôn từ năm 2016 với Moira Penza, cũng là một luật sư và hiện là partner tại hãng luật Wilkinson Stekloff. Hai người được cho là vẫn sống cùng nhau tại căn hộ ở khu Upper East Side, New York. Không rõ hai người này đã ly hôn hay đang trong quá trình chung sống.

Daily Mail cũng ghi lại cảnh Cullerton trở về căn hộ sau khi đoạn video gây bão mạng xã hội. Khi được phóng viên đặt câu hỏi về vụ việc cũng như việc liệu vợ ông đã biết đến đoạn clip hay chưa, vị luật sư không đưa ra bất kỳ bình luận nào trước khi đi vào bên trong tòa nhà.

Trong khi đó, Kelsey Borenzweig được bắt gặp khi đến gặp bố mẹ tại một khách sạn ở New York. Tờ báo dẫn một nguồn tin riêng cho biết cô đã chấm dứt mối quan hệ với bạn trai cũ vài tháng trước khi đoạn video được ghi lại. Trước đó, bạn trai cũ của cô chỉ xác nhận với Daily Mail rằng anh biết về vụ việc nhưng không muốn bình luận thêm.

Đến thời điểm hiện tại, Nathaniel D. Cullerton, Kelsey Borenzweig và hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến đoạn video cũng như mối quan hệ giữa hai người.

Nguồn: jayguap3, New York Post, Daily Mail

