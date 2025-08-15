Cặp đôi cưới nhau 1 năm vẫn không thể "động phòng": Bác sĩ chỉ đích danh nguyên do

Đã kết hôn được 1 năm những anh Long và chị Hà (tại Phú Thọ) vẫn chưa thể quan hệ tình dục thành công.

Theo lời chia sẻ từ cặp vợ chồng, họ đều là lần đầu gần gũi nên chưa có kinh nghiệm về chuyện ấy. Đêm tân hôn, anh Long muốn gần gũi vợ nhưng lại loay hoay không thể xâm nhập. Do thời quan quá lâu nên không thể quan hệ. Về phía chị Hà, chị luôn có cảm giác khó chịu, đau rát sau khi cố gắng gần gũi. Điều này làm cho chị sợ hãi, không dám tiếp tục vì lo lắng về cấu tạo cơ thể và sợ bị tổn thương.

Bác sĩ Ngọc đang khám cho bệnh nhân (ảnh PV).

Để cải thiện tình trạng trên, cả 2 vợ chồng đã tìm nhiều giải pháp nhưng cũng không thành. Một năm trôi qua, 2 vợ chồng đã tìm mọi cách nhưng vẫn chưa thể quan hệ thành công.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) - là người thăm khám trực tiếp cho cặp đôi. Theo bác sĩ Ngọc, kết quả thăm khám cho thấy chị Hà có màng trinh bình thường, không dày, không bị co thắt âm đạo. Khả năng cương dương của anh Long cũng không có vấn đề.

Nguyên nhân chính khiến cả hai vợ chồng gặp khó khăn không phải do bệnh lý, mà là do thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Tình trạng "cương kém" của anh Long cũng không phải nguyên phát mà là thứ phát do tâm lý lo lắng, áp lực.

Bác sĩ Ngọc đã dành thời gian tư vấn chi tiết cho cặp vợ chồng trẻ về cấu tạo giải phẫu của âm đạo, sinh lý tình dục và cách thức quan hệ tình dục một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, bác sĩ khẳng định họ không cần điều trị lâu dài tại bệnh viện.

Kết quả, chỉ sau 1 tuần áp dụng theo lời khuyên của bác sĩ, đôi vợ chồng đã quan hệ thành công. Anh Long không còn phải lo lắng về việc "cương kém" và không cần phải duy trì dùng thuốc điều trị rối loạn cương dương. Hạnh phúc vỡ òa khi cặp đôi cuối cùng cũng có thể hòa hợp trong "chuyện ấy".

Đừng âm thầm chịu đựng trục trặc "chăn gối"

Nhiều người vẫn cho rằng "chuyện ấy" là bản năng tự nhiên. Tuy nhiên, thực tế không ít cặp vợ chồng, dù cưới nhau đã lâu, vẫn gặp khó khăn khi gần gũi. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu gặp vấn đề trong đời sống tình dục, không nên âm thầm chịu đựng mà cần tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia để được tư vấn, điều trị kịp thời. Việc can thiệp sớm, đúng cách sẽ giúp phòng tránh những hệ lụy như vô sinh, hiếm muộn hoặc rạn nứt hôn nhân.

Bác sĩ Ngọc, Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, cho biết số trường hợp đến khám vì trục trặc tình dục trong hôn nhân không hề ít, trải rộng ở mọi lứa tuổi, thời gian kết hôn và trình độ học vấn. "Ngay cả những người có học vấn cao vẫn thiếu kiến thức trong chuyện quan hệ", bác sĩ nhấn mạnh.

Thiếu kinh nghiệm và tâm lý căng thẳng là hai rào cản phổ biến, đặc biệt ở các cặp đôi mới, khiến thao tác thâm nhập trở nên khó khăn. Để có một "cuộc yêu" suôn sẻ và an toàn, việc trang bị kiến thức về giải phẫu và kỹ thuật quan hệ tình dục là rất cần thiết.

Các chuyên gia khuyến nghị các cặp đôi giữ tinh thần thoải mái, chú trọng màn dạo đầu, lắng nghe và thấu hiểu đối phương, đồng thời có thể sử dụng dụng cụ hỗ trợ khi cần.

Đặc biệt, trước khi bước vào hôn nhân và lên kế hoạch sinh con, các cặp đôi nên chuẩn bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, hiểu rõ cơ thể mình và cập nhật các loại vắc-xin cần tiêm trước khi mang thai.



