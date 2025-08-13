Bạn gái nói 1 câu, nam thanh niên rơi vào "bất lực" suốt 2 năm

Anh H. cho biết, sau khi bị bạn gái chê “bé và yếu”, anh thường xuyên ám ảnh, lo sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện gần gũi. Tình trạng này kéo dài khiến anh mất hoàn toàn khả năng quan hệ và luôn lo lắng sẽ bị liệt dương. Gần đây, anh mới tìm đến khoa Ngoại tiết niệu – Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội), tha thiết xin bác sĩ can thiệp để tăng kích thước bộ phận nhạy cảm.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu – Nam học, Bệnh viện E, cho hay kích thước bộ phận nhạy cảm của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không cần phẫu thuật. Vấn đề chính là rối loạn tâm lý do áp lực từ lời chê bai. Sau khi được tư vấn, giải thích và hỗ trợ tâm lý, anh H đã dần bớt căng thẳng.

Bác sĩ Liên cho biết, ngày càng nhiều nam giới tìm đến khám vì các vấn đề sinh lý như rối loạn cương, xuất tinh sớm, thời gian quan hệ ngắn hay suy giảm ham muốn. Ngoài nguyên nhân bệnh lý, yếu tố tâm lý, áp lực xã hội và mặc cảm cá nhân cũng là tác nhân quan trọng gây ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục.

Nhiều nam giới gặp vấn đề về rối loạn cương dương (Ảnh minh họa).

Rối loạn cương dương: Khi nào cần đi khám?

BSCKII Nguyễn Văn Phúc, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của rối loạn cương dương là khi nam giới không thể đạt hoặc duy trì sự cương cứng đủ lâu để hoàn thành quan hệ tình dục. Một số trường hợp vẫn có thể cương cứng ban đầu nhưng tình trạng này nhanh chóng mất đi.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý như stress, lo âu, trầm cảm hoặc nguyên nhân sinh lý như đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn hormone… Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên và kéo dài hơn vài tuần, người bệnh nên đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Rối loạn cương dương thường không đơn độc mà có thể kèm theo các triệu chứng khác: mệt mỏi kéo dài, giảm năng lượng, tăng cân, mất ngủ, đau nhức cơ thể… Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc rối loạn tuyến giáp.

Theo bác sĩ Phúc, bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý. Sự tự ti, xấu hổ, lo lắng về khả năng tình dục dễ dẫn đến căng thẳng trong mối quan hệ, tạo cảm giác ngại ngùng khi gần gũi bạn đời. Yếu tố tâm lý này có thể hình thành “vòng luẩn quẩn”, khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng, do đó việc hỗ trợ điều trị tâm lý cũng rất cần thiết.

Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào của rối loạn cương dương, nam giới không nên chần chừ. Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp như: sử dụng thuốc (Viagra, Cialis…), liệu pháp tâm lý, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống hoặc phẫu thuật trong trường hợp nặng.

Rối loạn cương dương là bệnh lý khá phổ biến nhưng hoàn toàn có thể phục hồi nếu được phát hiện và điều trị kịp thời. Duy trì lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiểm soát căng thẳng là những yếu tố then chốt giúp phòng ngừa và cải thiện tình trạng này.