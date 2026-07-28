Chiếc xe buýt lao đi mất kiểm soát trên đường trơn do mưa, trượt hơn 25 m rồi lật nghiêng, đè bẹp nhiều phương tiện.

Ít nhất 1 người thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt tư nhân bị lật trên Quốc lộ 66, đoạn qua thị trấn Kuttippuram, quận Malappuram, bang Kerala (Ấn Độ) vào sáng 27/7.

Theo giới chức địa phương, chiếc xe buýt chạy tuyến Kozhikode - Thrissur thì bất ngờ mất lái gần khán phòng Kailash vào khoảng 11 giờ. Trước khi lật nghiêng, xe được cho là đã tông trúng một xe kéo tự động (autorickshaw), sau đó đè lên một ô tô vốn đã gặp tai nạn trước đó. Trong số các nạn nhân bị thương, có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Clip hiện trường sự việc

Ngay sau vụ tai nạn, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, cứu hộ cùng người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn. Nhiều hành khách mắc kẹt bên trong chiếc xe buýt bị biến dạng đã được giải cứu sau khi lực lượng chức năng cắt phần thân xe. Các nạn nhân sau đó được đưa đến các bệnh viện tại Kuttippuram, Valanchery và Kottakkal để điều trị.

Toàn bộ vụ tai nạn đã được camera an ninh gần hiện trường ghi lại. Đoạn video cho thấy chiếc xe buýt chạy với tốc độ cao trên mặt đường trơn trượt do mưa trước khi bất ngờ mất lái. Chiếc xe trượt hơn 25 m, lao vào dải phân cách trên làn đường phụ rồi lật nghiêng.

Hình ảnh từ camera cũng cho thấy nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường, bụi và khói bốc lên sau cú va chạm mạnh. Chiếc xe buýt sau đó đè bẹp một xe kéo tự động rồi dừng lại trên một ô tô đã gặp tai nạn trước đó.

Bộ trưởng Giao thông bang Kerala, ông CP John, xác nhận vụ tai nạn và cho biết thông tin ban đầu cho thấy xe buýt có thể đã chạy quá tốc độ.

"Chiếc xe buýt tư nhân mang tên 'Defender' đang thực hiện chuyến tuyến hạn chế điểm dừng từ Kozhikode đến Thrissur thì gặp nạn trên Quốc lộ 66, gần khán phòng Kailash ở Kuttippuram vào khoảng 11 giờ sáng. Theo thông tin sơ bộ, phương tiện đã di chuyển với tốc độ cao", ông cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Thông tin chi tiết sẽ tiếp tục được cập nhật.

Nguồn: Times Of India