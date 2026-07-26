Bão Noul đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc rạng sáng 26/7, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh trên diện rộng tại tỉnh Quảng Đông và Hong Kong, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy, giao thông đình trệ và hơn 340.000 người phải sơ tán.

Theo truyền thông Trung Quốc, tâm bão Noul đổ bộ vào khoảng 3h50 sáng (giờ địa phương) gần thị trấn Bình Hải (Pinghai), tỉnh Quảng Đông, cách trung tâm tài chính Hong Kong khoảng 80 km về phía đông bắc.

Nguồn: SCMP

Khi đổ bộ, bão có sức gió duy trì cực đại gần tâm đạt khoảng 162 km/h, trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc từ đầu năm 2026 đến nay. Đây cũng là cơn bão số 12 hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay và là cơn bão thứ ba ảnh hưởng đến Trung Quốc chỉ trong tháng 7.

Trước khi bão đổ bộ, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã sơ tán hơn 340.000 người đến nơi an toàn. Đồng thời, nhiều tuyến đường sắt bị tạm dừng hoạt động từ sáng 25/7 và đến ngày 26/7, toàn bộ dịch vụ tàu hỏa trong tỉnh đều ngừng khai thác.

Hình ảnh do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố cho thấy mưa lớn và gió mạnh quét qua nhiều khu vực, làm cây cối gãy đổ, đường phố ngập đầy mảnh vỡ và nhiều công trình nhỏ như cột rổ bóng rổ bị gió quật ngã.

Ảnh: AP

Tại Hong Kong (Trung Quốc), bão cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Đài Quan sát Hong Kong cho biết Noul đang suy yếu dần sau khi đi sâu vào đất liền, song gió mạnh vẫn tiếp tục bao trùm phần lớn thành phố.

Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo mưa lớn, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét do lượng mưa vượt 30 mm mỗi giờ và dự kiến còn tiếp diễn.

Rạng sáng 26/7, Hong Kong nâng cảnh báo bão lên Tín hiệu số 9 khi tâm bão tiến vào phạm vi 80 km tính từ thành phố. Đến 7h10 sáng, cảnh báo được hạ xuống Tín hiệu số 8, mức cảnh báo vẫn khiến phần lớn doanh nghiệp, trường học và hệ thống giao thông công cộng phải đóng cửa. Theo Đài Quan sát Hong Kong, tín hiệu này sẽ được duy trì ít nhất đến giữa trưa.

Theo dữ liệu từ sân bay quốc tế Hong Kong, ít nhất 350 chuyến bay đi và đến đã bị hủy trong ngày 26/7. Nhà chức trách cho biết hoạt động khai thác hàng không dự kiến sẽ từng bước được khôi phục sau 18h cùng ngày.

Chính quyền Hong Kong cũng ghi nhận hơn 100 trường hợp cây đổ do ảnh hưởng của bão và 9 người bị thương.

Sau khi đổ bộ, bão Noul tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền Trung Quốc. CCTV cho biết hoàn lưu bão sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh đến các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam và Hồ Bắc. Lượng mưa do bão gây ra được dự báo có thể kéo dài đến hết ngày 28/7, ảnh hưởng cả những địa phương ở phía bắc như Hà Nam và Sơn Đông.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về cứu trợ thiên tai lên cấp độ 3, mức cao thứ ba trong hệ thống ứng phó của địa phương.

Nguồn: CNA