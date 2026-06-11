Cảnh sát đồng loạt khám xét, bắt tạm giam Nguyễn Phương Anh cùng hoàng loạt quản lý, nhân viên spa

Các bị can này đã có hành vi giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế, thẩm mỹ để lừa dối khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Ngày 11/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can và tạm giam các bị can về tội lừa dối khách hàng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cũng như chữa trị một số bệnh liên quan đến phụ khoa nên đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng, tư vấn và điều hướng khách đến các các cơ sở mà các đối tượng gọi là "Trung tâm chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp" để trị liệu.

Để thu hút khách hàng, các đối tượng quảng cáo về dịch vụ hiệu quả cao nhưng chi phí giá rẻ, chỉ từ 199, 299, 599 nghìn đồng và cam kết điều trị khỏi dứt điểm, bảo hành lâu năm, thậm chí bảo hành trọn đời không tái phát, hoàn tiền gấp đôi nếu không hiệu quả…

Đồng thời, các đối tượng tư vấn, quảng cáo có các bác sĩ, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội về thăm khám và có các máy, thiết bị công nghệ cao hiệu quả nhanh ngay lần đầu sử dụng…

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở Đông Á Made U Totla Beauty Network (số 07, Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh).

Đến ngày 11/5, Ban chuyên án đã đồng loạt khám xét khẩn cấp đối với 2 cơ sở: Korea Beauty Center 68, địa chỉ tại lô 02, Đại Hoàng Sơn, Ngô Gia Tự, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh và Đông Á Beauty Center, địa chỉ tại căn 05, khu đô thị Venus, đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; đồng thời, phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hành chính đối với cơ sở Đông Á Made U Totla Beauty Network, địa chỉ tại số 07, Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 60 loại thuốc, mỹ phẩm, bơm kim tiêm, mỏ vịt phụ khoa, chỉ phẫu phuật, lưỡi dao mổ, gel siêu âm, các sản phẩm vật tư y tế và nhiều sản phẩm không có tem nhãn phụ, không có thông tin nhà sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ; hơn 50 máy móc các loại (Máy OPT light doctor, Picoway, Space oxygen, Máy Hironic Doblo-V...) đều không có tem nhãn phụ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ mua bán để phục vụ hành vi lừa đảo, lừa dối khách hàng.

Lực lượng chức năng khám xét tại cơ sở Đông Á Beauty Center (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Ngày 18/5, Ban Chuyên án tiếp tục khám xét cơ sở Đông Á Beauty Center có địa chỉ tại 39 S5, đường Trần Phú, khu đô thị Hà Tiên, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, thu giữ toàn bộ máy móc, thuốc, vật tư y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp liên quan hành vi lừa đảo, lừa dối khách hàng. Đồng thời triệu tập 1 quản lý và 1 nhân viên về trụ sở Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm.

Cơ sở Đông Á Beauty Center (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Tính đến nay, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”,bao gồm:

Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Kim 1, xã Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Trịnh Hùng Thoa (tên giả là Hùng), sinh năm 1990, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên;

Nguyễn Công Hoan (tên giả là Hoàng), sinh năm 1991, trú tại số nhà 15, ngõ 6, đường Trần Quốc Tuấn, tổ dân phố Tân Phúc, tỉnh Phú Thọ;

Nguyễn Văn Phương (tên giả là Nam), sinh năm 1990, trú tại thôn Lã Xá, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên;

Ngô Thị Minh Nguyệt (tên giả là Nhiên), sinh năm 1994, trú tại thôn Lã Xá, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên;

Nguyễn Thị Ninh (tên giả là Linh), sinh năm 1993, trú tại số nhà 7, tổ dân phố Tiền, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;

Đàm Thị Nhung, sinh năm 1996, trú tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hữu Châu, sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Khanh Tiến, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Trần Thị Dung, sinh năm 1996, trú tại xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1991, trú tại chung cư Phương Đông Green Park, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội;

Trần Thị Hoa, sinh năm 1987, trú tại thôn Núc Hạ, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Phương Anh, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố 13, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với quản lý cơ sở Đông Á Made U Totla Beauty Network (số 07, Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh).

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà khai nhận bản thân đã góp vốn thành lập và điều hành, quản lý 4 cơ sở Spa trên để hoạt động khám, chữa bệnh không đúng với ngành nghề kinh doanh; quảng cáo khám chữa bệnh không đúng sự thật; xây dựng kịch bản lừa đảo, giả làm bác sĩ để chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều khách hàng.

Cơ quan Công an xác định tất cả các đối tượng được gọi là “bác sĩ, chuyên gia” tại các cơ sở trên đều không phải là bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ và không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa. Thậm chí, có trường hợp mới chỉ học hết lớp 9, làm nghề shipper vẫn tham gia “điều trị” cho khách như: tiêm trị sẹo, tiêm xóa nhăn da mặt, cắt tạo hình thẩm mỹ phụ khoa…

Các sơ sở kinh doanh trên đều không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh. Bước đầu, xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc lừa dối các khách hàng với số tiền nhiều tỷ đồng.