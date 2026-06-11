Ra lệnh bắt tạm giam Bùi Nguyễn Yến Nhi SN 1990 trong chuyên án đặc biệt lớn

Đây là một trong những đối tượng trong đường dây buôn lậu 200kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 10/6/, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đồng thời, cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố và ra Lệnh tạm giam đối với 6 bị can gồm:

Hồ Thị Mai Thanh, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Đại Phú, sinh năm 2000, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Bùi Nguyễn Yến Nhi, sinh năm 1990, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thao, sinh năm 1984, Đoàn Thoại Xuân Tường, sinh năm 1991, cùng trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thị Hương sinh năm 1980 trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Buôn lậu" (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.

Sau khi đưa trót lọt vàng về Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng.

Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặt biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều địa bàn trả dài từ Tây Ninh đến TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa. Các đối tượng có sự cảnh giác cao độ, chỉ liên lạc qua các nền tàng Telegram, Viber, Whatsapp, Zalo, chỉ giao dịch tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cảnh sát lấy lời khai của Hồ Thị Mai Thanh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, trang sức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ, tuyệt đối không sản xuất, gia công, mua bán hoặc tiếp tay tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào để trục lợi, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với người dân, cần nâng cao cảnh giác khi mua các sản phẩm hàng hiệu, vàng bạc, trang sức cao cấp trên không gian mạng, nên lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, yêu cầu đầy đủ hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi giao dịch.

Đồng thời, cần thận trọng trước các quảng cáo như "hàng chuẩn hãng giá rẻ", "xách tay cao cấp", "chế tác như hàng chính hãng", tránh trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hoạt động tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu và hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.