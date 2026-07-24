Chất ma túy Etomidate được pha vào tinh dầu thuốc lá điện tử, rồi rao bán dưới tên gọi trá hình “pod chill”, nhắm vào người mua là giới trẻ.

Bắt nhiều đối tượng bán “pod chill”

Ngày 22-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate núp bóng “pod chill” - một loại thuốc lá điện tử.

Từ nguồn tin về một đối tượng có biệt danh “Ba Giá” chuyên mua bán “pod chill” chứa Etomidate tại địa bàn phường An Lạc, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, xác minh. Ngày 25-6, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Hữu Huân (28 tuổi, biệt danh “Ba Giá”) cùng vợ là Ngô Thị Kim Chi (30 tuổi) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép các đầu “pod chill” chứa ma túy.

Từ mắt xích này, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, lần lượt bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm hoạt động khép kín. Trong đó, công an làm rõ nhóm do Huỳnh Ngọc Thúy Như cầm đầu, cùng Hứa Tường Vy tham gia phân phối các đầu “pod chill” chứa Etomidate trên địa bàn TPHCM.

Một đường dây khác do Lê Quốc Duy điều hành được xác định nhận các đầu “pod chill” chứa Etomidate từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn phát hiện đường dây do Han Kiat (quốc tịch Campuchia) cầm đầu, chuyên cung cấp các “pod chill” chứa Etomidate cho các nhóm người nước ngoài tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại TPHCM.

Đến nay, Công an TPHCM đã triệu tập, bắt giữ 49 người để điều tra về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” hoặc “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm lượng lớn Ketamine, Methamphetamine cùng 1.670 đầu “pod chill”, thuốc lá điện tử chứa Etomidate và nhiều vật chứng liên quan.

Cạm bẫy từ lời quảng cáo “không gây nghiện”

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, Etomidate là hoạt chất gây mê đường tĩnh mạch được sử dụng trong y học và chỉ dùng theo chỉ định của bác sĩ. Khi bị pha trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử, hoạt chất này có thể tác động đến hệ thần kinh, gây nhiều hệ lụy đối với sức khỏe. Từ ngày 19-1-2026, Chính phủ đã bổ sung Etomidate vào danh mục các chất ma túy. Vì vậy, mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất này đều bị xử lý theo quy định.

Các đối tượng ngụy trang sản phẩm dưới nhiều tên gọi như “pod chill”, “pod bay”, “tinh dầu thư giãn”, quảng cáo là hàng xách tay, “không gây nghiện” nhằm đánh lừa người sử dụng. Các đối tượng còn tung tin sai sự thật, như “hút không lên test”, để tạo tâm lý chủ quan, nhất là với thanh thiếu niên. Tuy nhiên, Công an TPHCM cho biết, phần lớn bộ que thử nhanh hiện nay chỉ có khả năng sàng lọc một số nhóm ma túy truyền thống. Kết quả âm tính không đồng nghĩa sản phẩm không chứa chất ma túy hoặc an toàn cho sức khỏe.

Hiện lực lượng công an và các cơ quan giám định chuyên ngành đã được trang bị phương tiện kỹ thuật chuyên sâu, đủ khả năng phát hiện Etomidate trong các mẫu sinh học cũng như tang vật phục vụ điều tra. Các “pod chill” chứa Etomidate thường được thiết kế nhỏ gọn, nhiều màu sắc, tinh dầu có hương vị trái cây hoặc bánh kẹo, dễ khiến người trẻ nhầm tưởng là thuốc lá điện tử thông thường. Kích thước nhỏ cũng giúp các đối tượng dễ cất giấu trong túi áo, ba lô hoặc mang theo đến quán bar, karaoke, các buổi tiệc để tiêu thụ.

Theo cơ quan chức năng, nhiều trường hợp ban đầu sử dụng chỉ vì tò mò hoặc nghe lời rủ rê “thử một hơi”, nhưng sau đó phải đối mặt với nguy cơ suy giảm ý thức, ức chế hô hấp, co giật, tụt huyết áp, ảnh hưởng chức năng tuyến thượng thận và nhiều biến chứng sức khỏe khác. Công tác điều tra cho thấy, không ít người từ chỗ chỉ là người sử dụng đã dần bị lôi kéo tham gia giao hàng, cất giấu hoặc môi giới mua bán trái phép chất ma túy để có tiền sử dụng hoặc hưởng lợi.

Công an TPHCM khuyến cáo gia đình, nhà trường cần chủ động cập nhật thông tin về các loại ma túy mới, tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của con em để phối hợp với cơ quan chức năng phòng ngừa từ sớm. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các sản phẩm thuốc lá điện tử, không tin vào lời quảng cáo “không gây nghiện”.