Cảnh báo phần mềm xâm nhập thẳng vào camera điện thoại, vượt xác thực sinh trắc ngân hàng bằng ảnh chủ TK lưu trong thiết bị: Tất cả người dân lưu ý cách phòng tránh!

Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng không chỉ thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng mà còn tìm cách xâm nhập, vượt qua các lớp bảo mật hiện đại của các tổ chức tín dụng.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đây là nguy cơ lớn đe dọa an toàn thông tin, tài sản của người dân và hoạt động của hệ thống tài chính, ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã triệt phá một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao do Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2004), trú tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội cầm đầu. Đạt đã móc nối với nhiều đối tượng tại các địa phương như Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn.

Quá trình điều tra xác định, để vượt qua hệ thống bảo mật nhiều lớp của các ngân hàng, các đối tượng đã tìm kiếm và sử dụng phần mềm chuyên dụng có khả năng điều hướng, chiếm quyền điều khiển thiết bị điện tử của người sử dụng. Phần mềm này có thể can thiệp trực tiếp vào camera điện thoại, thay thế hình ảnh xác thực trực tiếp bằng ảnh chân dung có sẵn của chủ tài khoản lưu trong thiết bị.

Lợi dụng thủ đoạn trên, khi hệ thống ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng nhận diện khuôn mặt, các đối tượng đã sử dụng công cụ để đánh lừa hệ thống, vượt qua các lớp bảo mật và kích hoạt, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng phục vụ cho các hoạt động phạm tội. Các tài khoản này sau đó được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến đánh bạc, rửa tiền, quảng cáo trái phép và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, Nguyễn Tiến Đạt đã câu kết với Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 2004), trú tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội góp vốn thu mua, mua bán tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính. Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, hai đối tượng đã thu thập, tàng trữ và mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Tiến Đạt còn bán và cho thuê các tài khoản ngân hàng kèm công cụ vượt xác thực sinh trắc học cho nhiều đối tượng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước để tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Qua điều tra, cơ quan Công an đã xác định nhiều đối tượng tham gia trong đường dây này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng về các hành vi: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, căn cước công dân hoặc thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Không tải, cài đặt các ứng dụng, phần mềm hoặc công cụ không rõ nguồn gốc ngoài các kho ứng dụng chính thống, bởi đây có thể là phương tiện để tội phạm chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân và tài sản.

Người dân cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành, ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất; theo dõi các dấu hiệu bất thường trên điện thoại như tự động bật camera, hao pin nhanh, nóng máy bất thường để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng và đơn vị tài chính, cần tiếp tục nâng cao năng lực bảo mật, thường xuyên cập nhật các giải pháp xác thực sinh trắc học tiên tiến nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thủ đoạn giả mạo, bảo đảm an toàn cho hệ thống và khách hàng sử dụng dịch vụ.

Anh Nhi