Khi nhắc đến các thói quen làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thói quen lười vận động, ăn nhiều các thực phẩm chứa đường và chất béo bão hòa,…

Tuy nhiên, nghiên cứu do Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona (Tây Ban Nha) kết hợp với Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia Pháp thực hiện đã chỉ ra rằng ăn sáng muộn, sau 9 giờ sáng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Theo trang tin y tế khoa học Medical Xpress, để thực hiện nghiên cứu, nhóm chuyên gia đã theo dõi chế độ ăn uống của 103.312 người trưởng thành. Người tham gia được yêu cầu ghi lại chi tiết những gì họ ăn và uống trong ngày, cũng như thời điểm dùng bữa. Dữ liệu này được tổng hợp trong 2 năm đầu và sức khỏe của người tham được đánh giá liên tục trong suốt 7 năm tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người ăn sáng sau 9 giờ sáng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn 59% so với nhóm ăn sáng trước 8 giờ.

Những người ăn sáng muộn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn. (Ảnh minh họa)

Vì sao ăn sáng muộn làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường?

Theo tác giả của nghiên cứu, chuyên gia Anna Palomar-Cros, đồng hồ sinh học và thời điểm ăn có vai trò quan trọng trong kiểm soát đường huyết và mỡ máu.

Các nghiên cứu trước đây đã cho rằng việc ăn uống không đồng bộ với nhịp sinh học có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và thừa cân.

“Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ăn sáng quá muộn có thể làm rối loạn nhịp sinh học và tác động tới quá trình kiểm soát glucose, lipid trong máu, cũng như nồng độ insulin trong cơ thể”, chuyên gia Anna giải thích.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người ăn tối muộn (sau 22h) cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn. Tuy nhiên, nếu bạn ăn đúng bữa, đúng giờ, nguy cơ mắc bệnh cũng sẽ giảm xuống.

Đồng tác giả của nghiên cứu, chuyên gia Manolis Kogevinas bổ sung: “Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng việc ăn bữa ăn đầu tiên trước 8h sáng và ăn bữa cuối cùng trước 19h tối có thể giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2".

Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra thêm các bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa chế độ ăn uống, nhịp sinh học và sức khỏe của con người, từ đó giúp chúng ta có những phương pháp để ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 và các bệnh mạn tính khác một cách hiệu quả.