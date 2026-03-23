Cảnh báo 4 dấu hiệu của loại ung thư "sát thủ thầm lặng": Nếu có phải đi khám ngay

Trà My (Theo Mirror) |

Dưới đây là những dấu hiệu cần chú ý của loại ung thư được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng”.

Các chuyên gia vừa khuyến cáo mọi người nên để ý các dấu hiệu của một loại ung thư được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng”. Đây là một trong những loại ung thư khó phát hiện nhất. Việc chẩn đoán căn bệnh này thường đến muộn do các dấu hiệu xảy ra mơ hồ.

4 triệu chứng cần chú ý

Theo các nhà nghiên cứu, có hai triệu chứng chính của ung thư tuyến tụy mà mọi người cần lưu ý, có thể giúp bác sĩ chẩn đoán sớm. Hai triệu chứng này bao gồm vàng da (gồm vàng da, vàng mắt) và chảy máu trong dạ dày hoặc ruột.

Ngoài ra, có hai dấu hiệu cảnh báo khác ít được biết đến và thường không được nhận ra của ung thư tuyến tụy là khát nước nhiều hơn và nước tiểu màu vàng sẫm.

Vàng da, vàng mắt có thể cảnh báo ung thư tuyến tụy. (Ảnh minh họa)

“Khi ung thư tuyến tụy được chẩn đoán sớm hơn, bệnh nhân có cơ hội sống sót cao hơn,” Tiến sĩ Weiqi Liao, nhà khoa học dữ liệu tại Đại học Oxford, Anh, cho biết. “Bệnh hoàn toàn có thể được chẩn đoán khi bệnh nhân đến khám bác sĩ đa khoa, nhưng cả bệnh nhân và bác sĩ đều cần nhận thức được các triệu chứng liên quan đến ung thư tuyến tụy.”

Tiến sĩ Pippa Corrie, trưởng nhóm nghiên cứu về tuyến tụy thuộc Nhóm Ung thư Đường tiêu hóa trên của Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia (NCRI) và là bác sĩ ung bướu tư vấn tại Bệnh viện Addenbrooke’s ở Cambridge, Vương quốc Anh, cho biết thêm: “Việc nhận biết các triệu chứng sớm của ung thư tuyến tụy là rất quan trọng nếu chúng ta muốn chẩn đoán bệnh nhân sớm hơn và cải thiện tỷ lệ sống sót.”

“Điều này có thể giúp các bác sĩ đa khoa và bệnh nhân của họ hiểu rõ hơn về các dấu hiệu của ung thư tuyến tụy. Điều quan trọng là mọi người nên trao đổi với bác sĩ nếu nhận thấy những triệu chứng này.”

Ung thư tuyến tụy khó chẩn đoán vì các dấu hiệu thường diễn biến âm thầm. (Ảnh minh họa)

Các triệu chứng khác của ung thư tuyến tụy

Một danh sách dài các triệu chứng khác cũng đã được phát hiện trong một nghiên cứu gần đây:

- Khó nuốt

- Tiêu chảy

- Thay đổi thói quen đi tiêu

- Nôn mửa

- Khó tiêu

- Khối bất thường ở bụng

- Đau bụng

- Sụt cân

- Táo bón

- Có mỡ trong phân

- Bụng sưng

- Buồn nôn

- Đầy hơi

- Ợ nóng

- Sốt

- Mệt mỏi

- Chán ăn

- Ngứa

- Đau lưng

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), ung thư tuyến tụy có khả năng xảy ra cao hơn ở những người trên 75 tuổi và không phổ biến ở những người dưới 40 tuổi. Mọi người có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách giảm tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, không để thừa cân, không hút thuốc và hạn chế uống rượu bia.

Tóm lại, ung thư tuyến tụy là một căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tiên lượng nếu được phát hiện sớm thông qua việc chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo thường gặp. Việc duy trì lối sống lành mạnh, thăm khám định kỳ và không bỏ qua những thay đổi bất thường của cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài.

